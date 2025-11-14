«ترايثلون دبي T100».. موعد مع تحدي المحترفين



دبي (الاتحاد)

تشهد منافسات ترايثلون دبي T100 العالمي، تنافساً قوياً بين ألمع النجوم من مختلف دول العالم في سباق فئة المحترفين المقرر يوم غدٍ السبت، بمشاركة نخبة من أفضل الرياضيين يتقدمهم الثنائي متصدر الترتيب العام للجولة العالمية، وهما النيوزلندي هايدن وايلد والبريطانية كيت وو. وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.

كما تم الإعلان عن تأكيد نجاح عودة الفعالية مجدداً إلى دبي، مع إعلان الروزنامة العالمية لجولات ترايثلون T100 العالمية، والذي تتواجد فيه دبي للعام الثالث على التوالي، وتستضيف النسخة المقبلة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

ويستهدف الثنائي هايدن وو، مواصلة التمسك بصدارة ترتيب موسم «السباق إلى قطر»، وهو ما أكداه خلال لقاء اليوم الإعلامي المفتوح الذي أقيم في قرية البطولة عند مضمار ميدان بدبي.

ويصل وايلد إلى دبي متسلحاً بسلسلة انتصارات استثنائية، بتحقيقه الفوز في جميع مشاركاته الخمسة هذا الموسم، في كل من سنغافورة، ولندن، والريفييرا الفرنسية، وإسبانيا، وولونجونج. وهي قصة عودة مميزة للنجم النيوزيلندي، الذي كان يسابق الزمن بعد حادث دراجة مروع في اليابان في مايو الماضي، تسبب له بثقب في الرئة، وستة كسور في الضلوع، وخضوعه لعملية جراحية في لوح كتفه اليسرى.

قال وايلد: «عندما تكون عالقاً في سرير المستشفى بعد عملية جراحية، تتساءل: هل يمكنك العودة إلى مستواك الذي كنت عليه في سنغافورة؟، أنا متحمس للغاية للعودة إلى خط البداية والتسابق، وأن أستعيد ثقتي بنفسي، وأعتبر كل سباق فرصة، ولا أعتبره أمراً مسلماً به، بل أسعى للمشاركة والتفاعل مع الجميع».

ويقف بين وايلد وسعيه إلى مواصل السجل المثالي بحصد الانتصار السادس، منافسون أقوياء، أبرزهم البلجيكي جيلي جينز، بطل فانكوفر، وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام، والذي إلى الفوز الذي قد يُنعش آماله في الفوز باللقب، بينما لا يُستهان بالألماني ميكا نودت، صاحب المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، قدمت كيت واو أداءً مميزاً، حيث صعدت إلى منصة التتويج في جميع سباقات T100 التي شاركت فيها هذا الموسم، وحققت انتصارات في سنغافورة، ومؤخراً في وولونجونج، لتتقدم بفارق تسع نقاط على مواطنتها لوسي تشارلز-باركلي، بطلة العالم مرتين في مسابقة الرجل الحديدي.

وبما أن تشارلز باركلي لن تشارك في سباق دبي، فإن يوم السبت يمنح واو فرصة ذهبية لتوسيع تفوقها قبل النهائي في قطر.