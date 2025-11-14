السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب محلل تلفزيوني في كأس العالم

كلوب محلل تلفزيوني في كأس العالم
14 نوفمبر 2025 14:10


برلين (د ب أ)
أعلنت منصة البث التلفزيوني «ماجنتا تي في» أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، سيعمل محللاً تلفزيونياً، خلال نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال كلوب: «أريد بشدة خوض غمار كأس العالم هذه من منظور خبير. وفي الوقت نفسه، أدرك أن هذه البطولة الماراثونية ستطرح تحديات فريدة من نوعها». ويتمتع كلوب بخبرة تلفزيونية سابقة، حيث عمل مع قناة (زد دي إف) الألمانية في كأس العالم 2006، وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008).
وكانت ماجنتا تي في أعلنت في وقت سابق أن توماس مولر، بطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، سيقوم بتحليل مباريات مونديال 2026 أيضاً.
ومن المقرر أن تبث ماجنتا تي في جميع مباريات كأس العالم القادمة الـ104 العام المقبل، فيما تمتلك منصة البث المدفوعة الحقوق الحصرية لـ44 مباراة.

أخبار ذات صلة
ميسي يخطف الأضواء في «الاحتفال الخمسين» لأنجولا
حارسة تشيلسي تغيب عدة أسابيع

وكان كلوب استقال من تدريب ليفربول العام الماضي، ومنذ بداية عام 2025، يشغل منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة (ريد بول)، حيث تشمل مسؤولياته الإدارة المشتركة لنادي لايبزج الألماني.

كلوب
يورغن كلوب
كأس العالم
المونديال
ليفربول
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©