كلوب محلل تلفزيوني في كأس العالم



برلين (د ب أ)

أعلنت منصة البث التلفزيوني «ماجنتا تي في» أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، سيعمل محللاً تلفزيونياً، خلال نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كلوب: «أريد بشدة خوض غمار كأس العالم هذه من منظور خبير. وفي الوقت نفسه، أدرك أن هذه البطولة الماراثونية ستطرح تحديات فريدة من نوعها». ويتمتع كلوب بخبرة تلفزيونية سابقة، حيث عمل مع قناة (زد دي إف) الألمانية في كأس العالم 2006، وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008).

وكانت ماجنتا تي في أعلنت في وقت سابق أن توماس مولر، بطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، سيقوم بتحليل مباريات مونديال 2026 أيضاً.

ومن المقرر أن تبث ماجنتا تي في جميع مباريات كأس العالم القادمة الـ104 العام المقبل، فيما تمتلك منصة البث المدفوعة الحقوق الحصرية لـ44 مباراة.

وكان كلوب استقال من تدريب ليفربول العام الماضي، ومنذ بداية عام 2025، يشغل منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة (ريد بول)، حيث تشمل مسؤولياته الإدارة المشتركة لنادي لايبزج الألماني.