جاتوزو مدرب إيطاليا: لا نقبل إساءة الجماهير



روما (د ب أ)

دافع جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، عن أداء لاعبيه، عقب فوز فريقه الصعب على مضيفه منتخب مولدوفا (المتواضع)، مشدداً على أنه «لا يقبل» الهتافات المسيئة من الجماهير.

واكتفى المنتخب الإيطالي بالفوز 2/ صفر على نظيره المولدوفي، مساء أمس الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة التاسعة، حيث أحرز جيانلوكا مانشيني وفرانشيسكو بيو إيسبوسيتو هدفي المنتخب الأزرق في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على الترتيب.

وبقي منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف منتخب النرويج (المتصدر)، الذي حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 4/ 1 على ضيفه منتخب إستونيا، في الجولة ذاتها. ويلتقي المنتخبان في الجولة الأخيرة للمجموعة على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، حيث يحتاج فريق جاتوزو إلى الفوز بعدد وافر للغاية من الأهداف، إذا أراد اعتلاء قمة المجموعة.

وصرح جاتوزو لشبكة (راي سبورت) التلفزيونية الإيطالية عقب المباراة: «ماذا تعني أن هذا لم يكن أفضل أداء لإيطاليا؟ لقد رأيت اللاعبين يسيطرون على المباراة، ولم تطلق مولدوفا أي تسديدة على المرمى». وأضاف جاتوزو في تصريحاته: «إذا كنتم تتوقعون الفوز كما حدث مع مولدوفا أمام النرويج، فهذه ليست مشكلتي. لا توجد مباريات سهلة».

ولم يكن هناك كثير من المشجعين في المدرجات خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة المولدوفية كيشيناو، لكن بعضهم أبدى غضبه قرب النهاية عندما كانت النتيجة لا تزال تشير للتعادل السلبي. وأوضح: أشعر بالأسف لما سمعته من الجماهير، هتافات تحثنا على العمل. هذا هو الوقت الذي يجب أن نبقى فيه متحدين، فالفريق يقوم بما يجب عليه فعله. أن أرحل عن أرض الوطن لكي أسمع أكثر من مشجع يسيئون للاعبين، فهذا أمر لا أقبله.

وازدادت سرعة أداء لعب منتخب إيطاليا مع دخول اللاعبين البدلاء فقط، الذي ساهموا في تحقيق الفوز سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة. وتابع جاتوسو: «لا بأس، إشراك لاعب جديد منذ البداية أمر صعب. شعرت في قرارة نفسي بأننا قد نخسر مع كل هذه التغييرات، لكنني أرفع لهم القبعة، لقد قدموا أداء أفضل مما توقعت».