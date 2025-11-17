الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
قمة «الأبيض» و«أسود الرافدين» تعطّل الدوام الرسمي في البصرة

17 نوفمبر 2025 12:14

معتصم عبدالله (أبوظبي) 
أعلن أسعد العيداني، محافظ البصرة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للجماهير لمساندة المنتخب العراقي في مباراته الحاسمة ضمن التصفيات المؤهلة للملحق العالمي لمونديال 2026.
وأوضح العيداني أن القرار جاء تماشياً مع الحضور الجماهيري الكبير، وحرص الحكومة المحلية على توفير الأجواء المثالية لدعم «أسود الرافدين» في المواجهة المهمة.
كما رفعت بلدية البصرة، بالتعاون مع اتحاد الكرة العراقي فرع البصرة والجهات المعنية، لافتات ترحيبية ضخمة على امتداد الطريق من المطار حتى ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة» لاستقبال بعثة المنتخب الإماراتي وجماهيره قبل المباراة.
من جانبه، ثمّن عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ورئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، حفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لدى وصولها مدينة البصرة مساء الأحد، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المنتخب العراقي غداً الثلاثاء في إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال الجنيبي في تصريحات صحفية: «أتقدم بالشكر لأسعد العيداني محافظ البصرة، وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وللشعب العراقي على هذا الاستقبال الرائع، المشاعر ليست غريبة، فنحن سعداء بالعودة مجدداً إلى البصرة، ونشعر أننا في بلدنا».
وأضاف: «شكراً على حفاوة الاستقبال والروح الطيبة التي نحرص دائماً على تعزيزها، العلاقات بين الإمارات والعراق أكبر من كل شيء، وهذه هي كرة القدم التي تجمعنا».

