هاري كين: منتخب إنجلترا «مارد» أظهر للعالم قدراته الحقيقية



لندن (د ب أ)

يرى هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، أن المشوار المثالي لبلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، أظهر الإمكانيات الحقيقية للفريق الذي يعتبر الآن من بين المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم، كما أن أغلب المنتخبات تتمنى تفادي مواجهة هذا المارد.

ضمِن المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل يورو 2024، مقعده في المونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، قبل أن يكمل أمس الأحد مشواره في التصفيات بالعلامة الكاملة، محققاً الفوز في جميع مبارياته الثمانية ودون أن تهتز شباكه بأي هدف.

وسجّل كين هدفي الفوز على ألبانيا، لتصبح إنجلترا أول منتخب أوروبي يحقق العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم التي تتضمن ست مباريات تأهيلية على الأقل، مما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها فريق المدرب الألماني توماس توخيل.

وقال كين: «كلما صنعت التاريخ، فهذا يدل على أنك على المسار الصحيح». وأضاف: «أعتقد أننا خضنا العديد من التصفيات الرائعة في التاريخ المعاصر، وقد تفوقنا عليها من خلال هذا المشوار الرائع، لذا يمكننا أن نكون فخورين حقا بالجهد الذي بذلناه».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن كين قوله: «أعلم أننا قد لا نحصل أحياناً على التقدير الكافي لمثل هذه الانتصارات والحملات، لكننا أنجزنا عملنا، وفعلنا ما توجب علينا القيام به وقمنا به بأسلوب مميز أيضاً، يمكننا أن نكون فخورين بذلك ونتطلع إلى العام الجديد الآن».

لم يتبق أمام إنجلترا سوى مباراتين وديتين في شهر مارس قبل أن يعلن توخيل عن قائمة كأس العالم. ولدى سؤاله عما إذا كان منتخب إنجلترا، وجّه رسالة للعالم من خلال مشواره المثالي في التصفيات، قال كين: «سواء كانت رسالة أم لا، أعتقد أنها تظهر فقط ما نحن قادرون عليه».

وأكد كين أن عدم استقبال أي هدف طوال هذه الفترة هو إنجاز عظيم بحد ذاته، مشدداً على أن «الخلاصة هي أن الشباك النظيفة هي التي تمنحك الألقاب، الشباك النظيفة أوصلتنا إلى نهائيين ونصف نهائي، وعندما تخوض أكبر المباريات، يجب أن تكون صلباً وقادراً على الدفاع عن مرماك، وقد أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك».

ويأمل المنتخب الإنجليزي أن يحافظ كين على مستواه المذهل، بعد أن رفع رصيده التهديفي إلى 28 هدفاً هذا الموسم مع بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده. وعلّق كين على تألقه اللافت بالقول «من الصعب استيعاب الأمر، عندما تكون في مثل هذا المستوى، فإنك تتمنى أن تكون المباراة التالية قريبة، لقد تحدثت سابقا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن أنه ربما يكون أفضل مستوى كنت فيه على الإطلاق».