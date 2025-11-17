دي لا فوينتي: منتخب إسبانيا تنتظره مسؤولية كبيرة أمام تركيا



لندن (د ب أ)



وصف لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا مواجهة تركيا الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأنها مسؤولية كبيرة.

اقترب منتخب إسبانيا من ضمان التأهل لمونديال 2026 بتصدره المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن تركيا، وأيضاً التفوق بفارق كبيرة من الأهداف.

فاز منتخب تركيا على بلغاريا يوم السبت، بينما اكتسح المنتخب الإسباني مضيفه جورجيا بنتيجة 4 - صفر، ليبقى حسم الصدارة معلقا لمواجهة الفريقين، غدًا، في إشبيلية. وحطمت إسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي رقماً قياسياً جديداً بخوض الفريق 30 مباراة متتالية من دون هزيمة.

قال دي لا فوينتي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة «مواجهة تركيا بمثابة مسؤولية كبيرة، نحن أفضل فريق في العالم، ويجب أن نواصل إثبات ذلك».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نريد الفوز والتأهل من أجل جماهيرنا، وتعزيز سجلنا الخالي من الهزائم، نحن متحمسون، وسنخوض اللقاء بأفضل وأقوى تشكيل أساسي ممكن».

وقال «أسعى دائماً لأداء عملي بأفضل ما يكون، وبأقصى قدر من المسؤولية».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بمهاجم برشلونة، فيران توريس، قائلاً «لقد عملت مدرباً له منذ بلوغه 16 عاماً، وتدرج معي في منتخبات والناشئين حتى وصوله للفريق الأول».

وأضاف دي لا فوينتي «إنه متميز في أداء مهام أكثر من مركز، ومعدل تسجيله للأهداف مثير للإعجاب، وأرقامه استثنائية، وأتشرف بتواجده معنا».