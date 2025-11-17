الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي لا فوينتي: منتخب إسبانيا تنتظره مسؤولية كبيرة أمام تركيا

دي لا فوينتي: منتخب إسبانيا تنتظره مسؤولية كبيرة أمام تركيا
17 نوفمبر 2025 22:15

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كومان يحل لغز خط الوسط!
ناجلسمان فخور بفوز بـ«المانشافت»


وصف لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا مواجهة تركيا الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأنها مسؤولية كبيرة.
اقترب منتخب إسبانيا من ضمان التأهل لمونديال 2026 بتصدره المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن تركيا، وأيضاً التفوق بفارق كبيرة من الأهداف.
فاز منتخب تركيا على بلغاريا يوم السبت، بينما اكتسح المنتخب الإسباني مضيفه جورجيا بنتيجة 4 - صفر، ليبقى حسم الصدارة معلقا لمواجهة الفريقين، غدًا، في إشبيلية. وحطمت إسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي رقماً قياسياً جديداً بخوض الفريق 30 مباراة متتالية من دون هزيمة.
قال دي لا فوينتي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة «مواجهة تركيا بمثابة مسؤولية كبيرة، نحن أفضل فريق في العالم، ويجب أن نواصل إثبات ذلك».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نريد الفوز والتأهل من أجل جماهيرنا، وتعزيز سجلنا الخالي من الهزائم، نحن متحمسون، وسنخوض اللقاء بأفضل وأقوى تشكيل أساسي ممكن».
وقال «أسعى دائماً لأداء عملي بأفضل ما يكون، وبأقصى قدر من المسؤولية».
وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بمهاجم برشلونة، فيران توريس، قائلاً «لقد عملت مدرباً له منذ بلوغه 16 عاماً، وتدرج معي في منتخبات والناشئين حتى وصوله للفريق الأول».
وأضاف دي لا فوينتي «إنه متميز في أداء مهام أكثر من مركز، ومعدل تسجيله للأهداف مثير للإعجاب، وأرقامه استثنائية، وأتشرف بتواجده معنا».

 

تصفيات كأس العالم
مونديال 2026
كأس العالم
إسبانيا
لويس دي لافوينتي
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©