قرعة «الملحق الأوروبي» المؤهل إلى «مونديال 2026»



زيوريخ (رويترز)



فيما يلي قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، والتي أجريت في مقر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في زوريخ.

ويضم الملحق الأوروبي 16 فريقاً، هي 12 فريقاً احتل المركز الثاني في مرحلة المجموعات في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات متصدرة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في الملحق إلى أربع مجموعات، تمثل كل منها مسار تأهل مكوناً من أربعة منتخبات.

ويتضمن كل مسار مباراتي نصف نهائي ثم مباراة نهائية، على أن يتأهل الفائز بالنهائي إلى كأس العالم، لتتأهل أربعة منتخبات إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وستقام مباريات قبل النهائي 26 مارس على أن تقام المباراة النهائية بعدها بخمسة أيام.

المسار الأول

إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية

ويلز ضد البوسنة والهرسك

المسار الثاني

أوكرانيا ضد السويد

بولندا ضد ألبانيا

المسار الثالث

تركيا ضد رومانيا

سلوفاكيا ضد كوسوفو

المسار الرابع

الدنمارك ضد مقدونيا الشمالية

التشيك ضد أيرلندا

وتقام مباريات نصف النهائي على أرض البلد المذكور أولاً في القرعة.