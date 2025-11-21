أستراليا وأوزبكستان تستعدان لـ «مونديال 2026» بـ «بطولتين مصغرتين»



زيورخ (أ ب)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن أستراليا وأوزبكستان، المتأهلتان لكأس العالم 2026، تستعدان للمونديال المقبل باستضافة بطولتين مصغرتين برعاية الاتحاد في مارس.

وانطلقت قبل عامين «سلسلة فيفا» للبطولات المصغرة، المصممة لمساعدة الدول النامية في كرة القدم، وتضاف إليها أولى بطولات للسيدات العام المقبل، في البرازيل وكوت ديفوار وتايلاند.

ومن المقرر أن تستضيف البرازيل النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات عام 2027 ومنتخبا أستراليا وأوزبكستان، التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم، ضمن 42 منتخباً ضمنت مقاعدها في النسخة المقبلة للمسابقة، التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيتم تحديد المقاعد الستة المتبقية في المونديال القادم، خلال الملحقين الأوروبي والعالمي، اللذين سيقامان في مارس المقبل.

وتعاقدت أوزبكستان مع فابيو كانافارو، قائد منتخب إيطاليا المتوج بلقب كأس العالم 2006، بعد تأهلها عبر التصفيات الأسيوية في يونيو الماضي. والمنتخبات الـ42 لها حرية تنظيم مبارياتها التحضيرية الخاصة خلال فترة التوقف الدولي التي تستمر تسعة أيام في مارس المقبل، وغالباً ما تختار منافسيها بناء على المنتخبات التي ستواجهها في دور المجموعات بكأس العالم.

ولا تواجه منتخبات الرجال العريقة، مثل الأرجنتين (حاملة اللقب)، والبرازيل، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، صعوبة في إيجاد خصوم لها، ومن المتوقع أن يلعب منتخب الولايات المتحدة مع المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مارس القادم.

وكشف الفيفا أن سلسلة البطولات التي يرعاها «توفر مساراً للمنتخبات الوطنية التي نادراً ما تواجه منافسين من قارات أخرى».

وتشمل الدول المضيفة الأخرى للبطولات المصغرة في مارس القادم كل من أذربيجان وكازاخستان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وإندونيسيا من آسيا، وموريشيوس ورواندا من أفريقيا، بالإضافة إلى بورتوريكو من منطقة أميركا الشمالية المعروفة باسم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وفي عام 2024، استضافت الجزائر وأذربيجان ومصر والسعودية وسريلانكا أولى البطولات المصغرة برعاية الفيفا، حيث فاز منتخب كرواتيا بالبطولة الأبرز التي أقيمت بمصر.