محمد النني سفيراً للجنة الأولمبية المصرية



القاهرة (د ب أ)



أعلن ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، اختيار النجم الأولمبي والدولي محمد النني، لاعب فريق الجزيرة، سفيراً للجنة الأولمبية حول العالم.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأربعاء، أن إدريس استقبل في مقر اللجنة اليوم محمد النني بحفاوة كبيرة. وفى ختام اللقاء، قام إدريس بتقليد النني القلادة الأولمبية الذهبية، في حضور شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية، ومحمد الأسيوطي، رئيس اللجنة القانونية، وياسر عبد العزيز، رئيس المنظومة الإعلامية.

وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية «اختيار النني لم يأتِ مصادفة، ولكن جاء لأسباب جوهرية عدة، منها أنه النجم الكروي الأكثر مشاركة في الأولمبياد من حيث عدد المباريات، كما أنه صاحب تجربة احترافية ثرية ومؤثرة في قلعة أرسنال الإنجليزي العملاقة».

وأضاف: «هذا التاريخ العريق إلى جانب الصفات الإرادية المتميزة ساهمت كلها في صناعة أسطورة النني الذي يمتلك شعبية جارفة وقبولاً كبيراً على الأصعدة والمستويات كافة». من جانبه، قال إدريس: «مصر تشهد حالة من الزهو والازدهار في كل المجالات من بينها قطاع الرياضة، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الحقيقي لما تشهده بلادنا من نجاحات ضخمة، وأن اللجنة الأولمبية المصرية عندما تستعين بالنماذج المشرفة، مثل النني سفيراً لها، فهي بذلك تمنح الفرصة للناجحين لكي ينقلوا خبراتهم وتجاربهم للأبطال المصريين وهم يستعدون لتحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، خاصة دورة لوس أنجلوس 2028».