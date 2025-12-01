كأس العرب.. منتخب مصر «الثاني» يغازل إنجازاً تأخر 33 عاماً

القاهرة (د ب أ)

يسعى المنتخب المصري الثاني لاستعادة حلم تاريخي يعود إلى قبل 33 عاماً، بحصد لقب كأس العرب، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في وقت سابق تكوين منتخب يقوده حلمي طولان مديراً فنياً، بسبب انشغال المنتخب المصري الأول في الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق بالمغرب يوم 21 ديسمبر. ويملك المنتخب المصري لقباً وحيداً في بطولة كأس العرب حين قاده حسام حسن للتتويج باللقب عام 1992 علي حساب منتخب السعودية، حيث فاز (الفراعنة) 3 / 2 في المباراة النهائية بسوريا.

وغاب المنتخب المصري في النسخ الأولى لبطولة العرب، وكان الظهور الأول له عام 1988، والتي أقيمت بالأردن بمشاركة 10 منتخبات، ولكنه ودع البطولة في نصف النهائي بضربات الجزاء أمام نظيره السوري، وحصد المركز الثالث علي حساب الأردن.

وفي نسخة عام 1992 التي أقيمت بسوريا تواجد في المجموعة الأولى، حيث تعادل مع الأردن 1 - 1 وفاز على الكويت بهدف نظيف، وفي نصف النهائي عبر المنتخب السوري، ثم واجه السعودية في نهائي مثير، ليفوز بأول وأخر لقب عربي له حتي الآن.

وفي نسخة 1998 التي أقيمت بقطر شارك بفريق تحت 21 عاماً، الذي ودع البطولة من دور المجموعات، ولم يشارك في نسخة عام 2002 بالكويت، قبل أن يشارك بقوام المنتخب الأولمبي في نسخة 2012 بالسعودية في غياب نجمه محمد صلاح، الذي كان يلعب مع الفريق في ذلك الوقت، ولكن ودّع البطولة من دور المجموعات.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب المصري في قطر عام 2021 والتي حصد فيها المركز الرابع، بعد أن خسر من نظيره القطري بضربات الترجيح في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري، المشارك في المجموعة الثالثة مع الأردن والإمارات والكويت، حيث يستهل مشواره مع الكويت غداً بملعب لوسيل، ثم يلعب مع الإمارات في السادس من الشهرذاته بالملعب نفسه، وأخيراً أمام الأردن بعدها بثلاثة أيام على ملعب البيت.

وفي نهاية مايو الماضي، وبعد مشاورات مطولة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين حلمي طولان، ليتولى إعداد وتشكيل منتخب ثان يخوض به بطولة كأس العرب بعيداً عن الهيكل، والقائمة الأساسية للمنتخب الأول.

وعانى منتخب مصر الثاني من عدم القدرة على ضم لاعبين بسبب المنتخب الأول، بجانب اعتذار البعض الآخر عن الحضور، وكذلك عدم وجود ملعب للتدريبات أو المباريات، ما دعا لتدخل مباشر من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لتوفير استاد القاهرة، لإجراء الفريق تدريباته.

وخاض منتخب مصر الثاني طوال فترة الإعداد 6 مباريات ودية، حيث فاز في 4 لقاءات، وتعادل في مواجهة وخسر مثلها، إذ فاز علي تونس مرتين 1 / صفر، و3 / صفر، وعلي البحرين برباعية، وخسر صفر / 2 من المغرب، وفاز على الجزائر 3 / 2 قبل أن يتعادلا سلبياً في آخر المواجهات الودية.

وأكد حلمي طولان، المدير الفني، في تصريحات قبل سفر المنتخب ثقته في لاعبي المنتخب المصري الثاني، على بذل كل ما لديهم من جهود نحو الوصول لأبعد مدى في البطولة، وقال طولان: إن هناك منتخبات تشارك بقوامها الرئيس، ورغم ذلك يسعى لتحقيق إنجاز رغم كل شيء.