الإمارات تستضيف نسخة تاريخية من بطولة العالم للملاكمة غداً

دبي (الاتحاد)

تتصدر دولة الإمارات المشهد العالمي لرياضة الملاكمة، باستضافة دبي النسخة الـ 23 لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، والتي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار أميركي.

وتنطلق فعاليات البطولة رسمياً بإقامة حفل الافتتاح غداً «الثلاثاء» في استاد سوق دبي الحرة بمنطقة القرهود بدبي، والذي تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، تقديراً لجهود الدولة في دعم وتطوير رياضة الملاكمة على الساحة الدولية، وتحديداً استضافة هذه البطولة العريقة التي انطلقت في عام 1974.

ويسبق حفل الافتتاح الاجتماع الفني للملاكمين والاتحادات المشاركة في المنافسات، ومن ثم سحب قرعة البطولة التي تضم 13 فئة وزن رئيسية، متدرجة الأوزان.

وبحسب برنامج البطولة، تقام الأدوار التأهيلية بالفترة من 3 إلى 11 ديسمبر، على أن تقام النزالات النهائية لكل فئة يوم 13 ديسمبر، حيث سيقام أيضاً بذات اليوم، اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة «كونجرس 2025» بضيافة دبي.

وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للملاكمة، وصف الحدث بأنه مهرجان ملاكمة حافل يستمر لمدة أسبوعين، ويشهد أفضل لأفضل المواهب العالمية في المنطقة، حيث يتنافس الجميع على فرصة الفوز بلقب البطولة والتنافس على جائزة مالية مذهلة قدرها 8 ملايين دولار، حيث سيتم تقديم جائزة مالية مذهلة قدرها 300 ألف دولار للفائز في كل فئة، مما يجعلها أغلى نسخة بطولة عالم في تاريخ هذه الرياضة.

ويؤكد مجموع الجوائز القياسي التزام رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف، المستمر بالاستثمار في الملاكمة الشعبية، وتفاني الاتحاد في مكافأة التميز على الساحة العالمية، ويحتفي توزيع الجوائز بالجهود المشتركة للملاكمين ومدربيهم واتحاداتهم الوطنية، حيث تُشارك كل جائزة تُقدّر مساهماتهم الجماعية.

وسيتم توزيع الجوائز لكل فئة، بواقع حصول صاحب المركز الأول على 300,000 دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 150,000 دولار، والثالث على 75,000 دولار، وبنسبة 50% للملاكم، و25 % للمدربين، و25 % للاتحاد الوطني.

وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: «لا تقتصر بطولة العالم هذه على الأرقام القياسية والجوائز المالية فحسب، بل تهدف إلى منح كل ملاكم، وكل مدرب، وكل اتحاد وطني الاحترام والمكافأة التي يستحقها».

وأضاف: «ستكون دبي عاصمة الملاكمة العالمية في ديسمبر الجاري، حيث يتنافس الرياضيون من جميع أنحاء العالم على قدم المساواة، مع فرصة لتغيير حياتهم. ويهدف الاتحاد الدولي للملاكمة إلى حماية الملاكمين، وخلق الفرص، وضمان بقاء هذه الرياضة قوةً للوحدة والإنصاف. سيُذكر مهرجان الملاكمة باعتباره اللحظة التي وصلت فيها رياضتنا إلى مستوى جديد».