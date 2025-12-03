لندن تروّج لنزال «الدح» و«بروك» على لقب «العالمي للملاكمة»



دبي (الاتحاد)

أقامت اللجنة المنظمة للنزال المرتقب «المصير في الصحراء» الذي يجمع بين الملاكم الإماراتي عيسى الدح، والبطل البريطاني العالمي السابق كيل بروك المقرر في دبي 13 فبراير المقبل، لقاء إعلامياً ترويجياً للحدث في العاصمة البريطانية لندن أمس بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد 54، وحضر اللقاء العديد من الشخصيات الرياضية يتقدمهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ومارتن جرايفستوك، المروّج العالمي وصاحب ذا أجندة دبي، والملاكمان عيسى الدح وكيل بروك وكيم بيريرا، مؤسسة جمعية ريكي هاتون الخيرية.

وتقام البطولة في قاعة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام، بدعم مجلس دبي الرياضي، في أمسية يخصّص ريعها للمؤسسة الإنسانية التي تحمل اسم أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل ريكي هاتون، بما يجسّد مكانة الإمارات كمركز عالمي لرياضات النخبة، وعاصمة إقليمية للملاكمة الاحترافية.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، التزام دبي المستمر بدعم الرياضات القتالية واستضافة أبرز الفعاليات العالمية.

وأشار إلى أن دبي تسعى إلى تعزيز مكانتها مركزاً رياضياً عالمياً من خلال تنظيم البطولات الدولية وتوفير البنية التحتية والمبادرات اللازمة لتطوير الرياضيين، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال مارتن جرايفستوك: «اعتماد هذا النزال على حزام المجلس العالمي للملاكمة يعكس قدرة دبي على استضافة أحداث ملاكمة عالمية المستوى، ويكرم إرث الأسطورة الراحل ريكي هاتون من خلال دعم مبادرات الصحة النفسية للرياضيين».

وعبّر عيسى الدح، أول ملاكم محترف في الإمارات والملقب بـ«المحارب العربي»، عن حماسه واستعداده للنزال المقبل، قائلاً: «تركيزي منصب بالكامل على التحدي المقبل أمام كيل بروك، وأسعى لتقديم أداء يرفع اسم الإمارات عاليًا على المستوى العالمي».

من جانبه، قال كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «IBF» سابقاً: «متحمّس لإظهار مهاراتي في دبي وإثبات أنني الأفضل في مواجهة عيسى».

وتحمل بطولة «المصير في الصحراء» رسالة إنسانية ورياضية تمزج بين الوفاء والتسامح والإصرار على تحقيق المستحيل. وتكرم البطولة إرث الأسطورة البريطانية الراحل ريكي هاتون، وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي لرياضات النخبة، وتفتح آفاقاً جديدة للسياحة الرياضية، مع إبراز الدور الريادي للمواهب الإماراتية على الساحة الدولية.

ويقام النزال بين الدح وبروك على لقب الاتحاد العالمي للملاكمة، كما كشف المنظمون أن بطاقة النزالات المساندة (Undercard) ستضم مواجهات تجمع مقاتلين من مانشستر مع نظرائهم من الملاكمين المقيمين في الإمارات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية قريباً، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمواهب المحلية للظهور على الساحة الدولية وتعزيز المنافسة الاحترافية.