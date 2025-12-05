السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المغرب في مجموعة البرازيل بـ «مونديال 2026»

5 ديسمبر 2025 23:25

 
واشنطن (أ ف ب)

اصطدم منتخب المغرب، رابع مونديال 2022، مع البرازيل بطل العالم خمس مرات، في المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في القرعة التي سُحبت الجمعة في واشنطن.
وتأهل المنتخب المغربي الذي حقق إنجازاً أفريقياً وعربياً غير مسبوق ببلوغه نصف نهائي كأس العالم في قطر، إلى المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة السابعة في تاريخه.
ويستهل «أسود الأطلس» مشاركتهم المونديالية أمام البرازيل، ثم يواجهون أسكتلندا وهايتي، على أن يُسدل الستار عن الملاعب المستضيفة وتواقيت المباريات السبت.
وسبق للمنتخبين المغربي والبرازيلي أن تواجها في دور المجموعات من مونديال 1998 حين فازت البرازيل وصيفة تلك النسخة 3-0.
ويسعى المنتخب المغربي إلى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا بين ديسمبر ويناير، للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1976 قبل الاستعداد لنهائيات كأس العالم.

كأس العالم
مونديال 2026
المغرب
البرازيل
