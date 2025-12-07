الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة كاس العالم تنصف «الديوك» جغرافياً

قرعة كاس العالم تنصف «الديوك» جغرافياً
7 ديسمبر 2025 21:39

باريس (د ب أ)

يسود شعور الارتياح في المنتخب الفرنسي «الديوك»، وذلك بعد إجراء قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 أول أمس الجمعة.
وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بالمونديال إلى جانب السنغال والنرويج والفائز من الملحق العالمي الذي يضم منتخبات بوليفيا وسورينام والعراق، لكن الارتياح ليس مرتبطاً بهوية المنافسين.
وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن القرعة جاءت مناسبة للمنتخب الفرنسي من الناحية الجغرافية كذلك، حيث سيلعب الفريق مبارياته في مدن قريبة بأميركا، وهي نيويورك وفيلادليفيا وبوستون، متفادياً بذلك تحدياً لوجيستياً.
وأضاف أن المنتخب الفرنسي سيسافر مسافة 565 كيلومتراً من خلال رحلتي طيران فقط في مرحلة المجموعات، وهي مسافة يمكن قطعها بالسيارة، ليصبح فريق المدرب ديدييه ديشامب في المركز 43 من 48 فريقاً، فيما يتعلق بالمسافات المقطوعة بالكيلومتر في البطولة.
وتابع «فوت ميركاتو» أن ذلك يعد رفاهية حقيقية للمنتخب الفرنسي، في ظل أن بعض الفرق سيكون عليها قطع مسافات أكثر من 4 آلاف كيلومتر، وبالتالي فإن فرنسا سيكون لديها ميزة كبيرة في عمليات التعافي والتدرب والاستعدادات التكتيكية، من دون تعرض الفريق للتعب نتيجة الرحلات الطويلة.

كأس العالم
منتخب فرنسا
ديدييه ديشامب
