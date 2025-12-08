ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»

مدريد (أ ف ب)



طالب شابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، لاعبيه بـ «قلب الصفحة» و«الرد» بعد خسارة قاسية أمام سلتا فيجو في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل مواجهة مرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يفز الفريق الملكي سوى بمباراتين من السبع الأخيرة في جميع المسابقات، وجاءت خسارته الأخيرة أمام سلتا فيجو 0-2 في الدوري، ما تركه خلف برشلونة المتصدر بفارق أربع نقاط.

وطُرد اثنان من لاعبي فريق ألونسو، هما فران جارسيا وألفارو كاريراس في المباراة.

قال ألونسو للصحفيين في ملعب سانتياغو برنابيو: «كلنا نشعر بالغضب، هذه ليست المباراة التي كنا نريدها، ليست النتيجة التي نريدها».

وأضاف: «علينا أن نحاول ونقلب الصفحة بأسرع وقت ممكن، إنها مجرد ثلاث نقاط. لدينا مباراة دوري أبطال أوروبا أمام السيتي لنرد فيها ونتخلص من هذا الشعور السيئ».

ويعاني ريال على صعيد النتائج في الأسابيع الأخيرة، ما أثار تكهّنات في وسائل الإعلام الإسبانية حول مستقبله مع النادي.

وردّ مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق على سؤال ما إذا كان يلعب من أجل مستقبله أمام السيتي، قائلاً: «نحن نلعب من أجل ثلاث نقاط في دوري الأبطال، في مسابقة نحن في وضع جيد فيها، هذا ما نلعب من أجله».

وتابع: «لكننا نريد أن نلعب بشكل جيد، نريد أن نقدم مباراة جيدة، نريد أن نظهر أننا قادرون على اللعب بشكل أفضل بكثير مما فعلنا، ونحن نعرف ذلك».