خورفكان يستهلُّ ودياته بلقاء القادسية السعودي

خورفكان يستهلُّ ودياته بلقاء القادسية السعودي
8 ديسمبر 2025 15:45


فيصل النقبي (خورفكان)

يستهلُّ فريق خورفكان برنامجه الإعدادي في فترة التوقف الحالية بمواجهة ودية تجمعه مع فريق القادسية السعودي غداً الثلاثاء، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين.
وتأتي هذه المواجهة كأولى التجارب الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف، حيث يسعى المدرب حسن العبدولي للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة عدد من الخيارات الفنية، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الشابة لإثبات حضورها ضمن تشكيلة الفريق.
من جهة أخرى، استقبل نادي خورفكان زيارة خاصة من المغربي سعيد عنان، المحترف السابق في صفوف الفريق، حيث التقى خلال زيارته بالجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق، إلى جانب إدارة النادي، وسط أجواء ودية تعكس عمق العلاقة التي تربطه بالنادي وزملائه السابقين، وتقديره للفترة التي قضاها ضمن صفوف خورفكان.

فريق خورفكان بلقب بطولة كرة القدم
دوري أدنوك للمحترفين
القادسية
المباريات الودية
