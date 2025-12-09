الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شباب الأهلي يتراجع لوصافة سوبر غرب آسيا للسلة بالخسارة من الاتحاد السعودي

شباب الأهلي يتراجع لوصافة سوبر غرب آسيا للسلة بالخسارة من الاتحاد السعودي
9 ديسمبر 2025 13:34

علي معالي (أبوظبي)
تراجع فريق شباب الأهلي إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري سوبر غرب آسيا «وصل» لكرة السلة، بعد الخسارة من فريق الاتحاد السعودي في الجولة الرابعة بنتيجة 82-85، خلال المباراة التي جرت على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، لينفرد الفريق السعودي بالقمة برصيد 7 نقاط، ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وخرجت المباراة قوية من البداية للنهاية، وانتهت أرباعها بنتيجة متقاربة للغاية، حيث تفوق الاتحاد في الربع الأول 22-21، وتعادلا في الربع الثاني 21-21، وتفوق شباب الأهلي في الربع الثالث 21-19، بينما عاود الاتحاد التقدم في الربع الرابع بنتيجة 23-19.
وسجل للفرسان كل من الأميركي ديشوندري واشنطن 19 نقطة، و14 متابعة، و15 مساعدة «أسيست»، لكن تألقه لم ينقذ فريقه من الخسارة، رغم نجاحه في تقليص الفارق عبر ثلاثية جعلت النتيجة 83-80، قبل النهاية بقليل، لكن عبدالملك عاشور لاعب الاتحاد أحبط العودة بتسجيله رميتين حرتين.
وشهد اللقاء تألق قيس عمر حيث سجل 19 نقطة و6 متابعات، بينما سجل أسان بويا 15 نقطة، و8 متابعات، وسجل كل من الأميركي ديكيمبي ديكسون وعمر العامري 12 نقطة.
ويستعد شباب الأهلي لمواجهة المحرّق البحريني في 12 يناير المقبل على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة، آملاً تكرار فوزه السابق عليهم عندما انتصر 89-87 في دبي.

