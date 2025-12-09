كاديلاك تواصل الاستعدادات لموسمها الأول في فورمولا1

برلين (د ب أ)

قطع فريق كاديلاك خطوة أخرى نحو موسمه الأول في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 الموسم المقبل، بعد أن أصبح السائق فالتيري بوتاس جاهزاً للمشاركة معه.

ويعود السائق الفنلندي المخضرم لمسيرته الرياضية العام المقبل إلى جانب زميله المكسيكي المخضرم سيرخيو بيريز، حيث سيعزز الفريق الأميركي/البريطاني صفوفه في موسم 2026، الذي سيشهد قواعد جديدة خاصة بالمحركات.

ونقل موقع (أوتومسبورت) الإلكتروني عن بوتاس قوله، اليوم الثلاثاء: «أنا متحمس للبدء كسائق في فريق كاديلاك لفورمولا1- أخيراً». أضاف بوتاس: «هذه لحظة فخر في مسيرتي الرياضية، إذ تمثل بداية فصل جديد من العودة إلى شبكة الانطلاق مع فريق يبدأ رحلته في هذه الرياضة. ينتظرني الكثير من العمل الجاد، لذا أتطلع إلى توظيف خبرتي لمساعدة الفريق بعد انضمامي الكامل له».

من جانبه، أوضح جرايم لودون، مدير الفريق «من الرائع انضمام فالتيري أخيراً إلى الفريق واندماجه فيه. لقد كنّا نخطط لذلك منذ فترة، لذا من الرائع أن نرى هذه اللحظات تتحقق قبل موسمنا الأول على المضمار».