نجم ريال مدريد بين «الصعود والهبوط».. مبابي يستعيد «قمة الأغلى» في العالم



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد إتمام انتقاله إلى ريال مدريد، سادت خيبة أمل طفيفة حول الموسم الأول لكيليان مبابي في سانتياغو برنابيو الموسم الماضي، رغم تسجيله 42 هدفاً، لم يحقق «الميرنجي» أي لقب، وفاز فريقه السابق باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وبدت بعض الانتقادات قاسية بالنظر إلى أرقام اللاعب الفرنسي الفردية، لكن اللاعب «26 عاماً» ارتقى بمستواه هذا الموسم، حيث تأقلم تماماً في مدريد وكسب إعجاب الجميع.

وسجل مبابي 21 هدفاً وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 25 مباراة فقط هذا الموسم، وكوفئ بارتفاع قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو في آخر تحديث لموقع «ترانسفير ماركت» في ديسمبر الماضي.

ووصلت قيمة الفرنسي إلى 200 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى قيمة في العالم، مناصفة مع لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا الرقم منذ 5 سنوات.

وتحول مبابي من موهبة واعدة في موناكو إلى نجم عالمي بقيمة 200 مليون يورو، وبعد فترة قضاها في أكاديمية كليرفونتين للشباب الفرنسية الشهيرة، انضم مبابي إلى موناكو، وهو في الخامسة عشرة من عمره، وسرعان ما اتضح أن النادي الفرنسي يملك موهبة استثنائية، حيث خاض الشاب أول مباراة له مع الفريق الأول عام 2015 ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره.

وبذلك، حطم الرقم القياسي الذي سجله تيري هنري أصغر لاعب في تاريخ موناكو، والذي ظل صامداً منذ عام 1994، والرقم القياسي تم تحطيمه مرتين لاحقاً، وقُدّرت قيمته السوقية الأولى بـ 50 ألف يورو فقط في ديسمبر من ذلك العام، وارتفع هذا الرقم إلى مليون يورو في أبريل التالي، لكن موسم 2016 - 2017 كان الموسم الذي برز فيه كيليان مبابي عالمياً.

ووصل موناكو إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لنجمه الشاب دور كبير في الإنجاز، حيث سجل مبابي ستة أهداف في تسع مباريات خلال تلك الفترة، وارتفعت قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو، وسرعان ما سعى باريس سان جيرمان لضمه.

وتعاقد باريس سان جيرمان معه في البداية على سبيل الإعارة، ثم تم التوصل إلى اتفاق لجعل الصفقة دائمة في الصيف التالي مقابل 180 مليون يورو، وهو ثاني أعلى مبلغ في التاريخ بعد صفقة سان جيرمان مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

واستمرت أهدافه بالتدفق، وارتفعت قيمته السوقية. فبعد تسجيله 25 هدفاً في موسمه الأول، بلغت قيمته السوقية 150 مليون يورو، وفي الموسم التالي، ازدادت أرقامه، وارتفعت قيمته أيضاً، ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى حاجز 200 مليون يورو في ديسمبر 2018.

إلا أن الرقم انخفض إلى 180 مليون يورو في أبريل التالي، و160 مليون يورو بعد عام، ولطالما ترددت شائعات انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن عندما تحقق ذلك أخيراً في صيف 2024، عادت قيمته السوقية إلى 180 مليون يورو.

وأصبح مبابي أغلى صفقة انتقال حر في التاريخ، حيث ضمّ ريال مدريد النجم الفرنسي دون أن يدفع سنتاً واحداً، نظراً لانتهاء عقده في باريس، وبعد بعض الصعوبات في البداية، وربما بعض التوقعات غير الواقعية، انخفضت قيمته السوقية مبدئياً إلى 160 مليون يورو في ديسمبر الماضي.

وبنهاية الموسم، عادت إلى 180 مليون يورو، وفي ديسمبر الحالي، عاد إلى قمة المجد بقيمة 200 مليون يورو. كانت مسيرة النجم الفرنسي مليئة بالصعود والهبوط، لكنّ شيئاً واحداً ظل ثابتاً دائماً: الأهداف.



قائمة الأغلى في العالم

لامين يامال: 200 مليون يورو

إيرلينج هالاند: 200 مليون يورو

كيليان مبابي: 200 مليون يورو

جود بيلينجهام: 160 مليون يورو

فينيسيوس جونيور: 150 مليون يورو

جمال موسيالا: 140 مليون يورو

بيدري: 140 مليون يورو

مايكل أوليس: 130 مليون يورو

بوكايو ساكا: 130 مليون يورو

كول بالمر: 120 مليون يورو