روسيا تتصدر بطولة العالم للملاكمة في دبي



دبي (الاتحاد)



تصدرت روسيا «النسخة 23» لبطولة العالم للملاكمة «الإمارات 2025»، التي أقيمت في دبي بإشراف الاتحاد الدولي، وجوائزها 8 ملايين دولار.

ونجح ملاكمو روسيا في إحراز 7 ميداليات ذهبية، و5 فضيات وبرونزية، وجاءت كازاخستان في «الوصافة» ب 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وأوزبكستان برصيد ذهبيتين، و4 فضيات و3 برونزيا، فيما حققت أذربيجان الذهبية الأخيرة، فضلاً عن برونزيتين.

وجاء تصدر ملاكمو روسيا الترتيب بعد ليلة استثنائية، شهدت إقامة 13 نزالاً نهائياً، وتم توزيع جوائز مالية لكل فئة، بواقع 300 ألف دولار للمركز الأول، و150 ألف دولار للمركز الثاني، و75 ألف دولار للمركز الثالث، وبنسبة 50% للملاكم، و%25 للمدربين، و%25 للاتحاد.

وشارك البطل الإماراتي حمزة شيماييف، المُتوج بلقب العالم للوزن المتوسط، رفقة عدد من الأساطير وأبرزهم ارتور بترييف، في تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية خلال النزالات النهائية.