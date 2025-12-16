«الرقم النادر» يمنح إنتر صدارة الدوري الإيطالي

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يأت تصدّر إنتر ميلان لجدول الدوري الإيطالي منفرداً بمحض الصدفة، بل كان نتيجة تراكم عوامل فنية وتكتيكية، واستغل خلالها "النيراتزوري" تعثر المنافسين ونجح في فرض منطقه في اللحظات الحاسمة من الموسم، فعلى الرغم من خسارة إنتر أربع مباريات في بداية هذا الموسم، إلا أن قدرته على تحقيق الانتصارات المتتالية منحته أفضلية واضحة في سباق السكوديتو.

وأعتلى أمس الإنتر صدارة الدوري الإيطالي منفرداً لأول مرة منذ أبريل 2025، في إنجاز لافت بالنظر إلى خسارته أربع مباريات هذا الموسم، ليؤكد عودته القوية إلى سباق الـ«سكوديتو» بعد تعثرات متتالية لمنافسيه المباشرين.

ويمتلك الإنتر حالياً 33 نقطة من 11 فوز من دون أي هزيمة، مع 4 تعادلات فقط، في المقابل، حقق ميلان 9 انتصارات فقط، بينما تذبذب نابولي بين الفوز والخسارة، ليمنح إنتر فرصة العودة إلى القمة.

واستفاد "النيراتزوري" من نتائج الجولة، بعدما سقط نابولي خارج أرضه أمام أودينيزي بهدف دون رد، بينما اكتفى ميلان بتعادل مخيب 2-2 على ملعبه أمام ساسولو، فيما كان فوز إنتر الصعب بنتيجة 2-1 على جنوى كافياً ليمنحه الصدارة بفارق نقطة واحدة عن جاره اللدود ميلان.

ووفقاً لتحليلات شبكة أوبتا يُعد إنتر الفريق الأكثر فاعلية في الدوري الإيطالي من حيث تحويل الفرص إلى أهداف، وهو ما يفسر تصدره رغم عدم ثبات الأداء أحيانا، ولا يراهن فريق كريستيان كيفو على الاستحواذ المطلق بقدر ما يعتمد على التنظيم، والضغط المتوسط، والانقضاض السريع عند فقدان الخصم للكرة.

وتكتيكياً، استفاد إنتر من مرونته الخططية، حيث لعب بأكثر من شكل داخل المباراة الواحدة، مع ثبات في الأدوار الدفاعية وسرعة في التحولات الهجومية، هذا التوازن جعله يحصد 11 انتصاراً دون أي تعادل، في رقم نادر هذا الموسم، مقارنة بميلان الذي أهدر نقاطاً كثيرة بالتعادلات، ونابولي الذي افتقد الاستمرارية.

وأشار تقرير لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إلى أن إنتر هو الفريق "الأكثر نضجاً ذهنياً" في سباق اللقب هذا الموسم، بينما ترى شبكة سكاي نيوز إيطاليا، أن قوة "النيراتزوري" الحقيقية تكمن في قدرته على الفوز حتى في المباريات التي لا يقدم فيها أفضل مستوياته.

لكن ماذا عن الجولتين المقبلتين؟ حيث تمثل الجولتان القادمتان اختباراً حقيقياً لاستمرار إنتر في الصدارة، في حال نجح في حصد 4 إلى 6 نقاط، فإن فرص بقائه في القمة ستتعزز بقوة، خاصة مع استمرار ضغط المباريات على ميلان ونابولي.

لكن أي تعثر جديد قد يعيد خلط الأوراق، خصوصاً أن فارق النقاط لا يزال ضئيلاً، ما يجعل السباق مفتوحاً على كل الاحتمالات، ورغم ذلك، تشير معظم التوقعات الصادرة عن منصات تحليل الأداء العالمية، إلى أن إنتر يمتلك أفضلية نسبية في الجولات القريبة، بفضل استقراره الفني مقارنة بمنافسيه،

ويعود آخر ظهور لإنتر في صدارة "السيري آ" منفردا إلى منتصف أبريل 2025، حين أنهى الجولة 32 وقتها برصيد 71 نقطة مقابل 68 لنابولي، غير أن سباق اللقب شهد منعطفاً حاسماً في الجولة 33، عندما خسر إنتر أمام بولونيا، في الوقت الذي انتصر فيه نابولي على مونزا، قبل أن يتعرض إنتر لهزيمة أخرى أمام روما.