قرية ليوا.. حُلّة التراث والإبداع والمغامرة في المهرجان الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تفاصيل البرنامج والشركاء المشاركين في نسخة هذا العام من قرية ليوا ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، والذي يُقام في قلب صحراء منطقة الظفرة، ويُعد أحد أبرز الفعاليات الشتوية المرتقبة في أبوظبي، حيث يجمع بين تحديات رياضات المحركات المشوقة والاحتفاء بالإرث الثقافي الإماراتي من خلال باقة متكاملة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعائلية.

وتقع قرية ليوا في قلب المهرجان الدولي، وتُعد وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة تجمع بين التراث والإبداع والمغامرة والتجارب العائلية ضمن رحلة واحدة منسجمة ومصممة بعناية.

وتضم القرية ست مناطق رئيسية غامرة وهي: شمس ليوا، وناسة، الميدان، السوق، الأدرينالين، ومنطقة أوتو، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لتناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، وتدعو الزوار لاكتشاف عالم يحتفي بالتقاليد الإماراتية، ويواكب في الوقت ذاته روح الترفيه المعاصر.

تتوج منطقة شمس ليوا بعجلة فيريس الشهيرة، موفرة إطلالات بانورامية خلابة على القرية والكثبان الرملية الذهبية المحيطة بها، لتشكل نقطة انطلاق مميزة لتجربة لا تُنسى.

أما القلب الثقافي للقرية فيتمثل في منطقة السوق، المستوحاة من الأسواق الإماراتية التقليدية، حيث تنبض الحياة التراثية من خلال ورش الفخار، والنسيج، والحناء، وجلسات الطهي الحي، وعروض الحرفيين، والتجارب الثقافية الحسية التي تستقطب السكان والزوار على حد سواء.

وللأطفال، تقدم منطقة وناسة مزيجاً حيوياً من الورش الإبداعية، وألعاب الملاهي، والمتاهات، ومناطق اللعب، في بيئة تفاعلية تهدف إلى تنمية الخيال وتعزيز التواصل. فيما توفر منطقة الميدان، المخصصة لليافعين، تجربة ديناميكية هذا العام عبر تحديات غامرة تشمل غرف التحطيم، وغرف الهروب المرعبة، والألعاب الاستراتيجية، والعروض التفاعلية المصممة خصيصًا لتناسب روح الشباب الجريئة.

ويستمتع عشاق المغامرة بمنطقة الأدرينالين التي تضم ألعاباً عالية الطاقة، ومرافق ترفيهية، وتحديات مشوقة تضفي حيوية إضافية على أجواء القرية. أما محبو عالم السيارات فيجدون وجهتهم الخاصة في منطقة أوتو، التي تحتضن معارض متغيرة للسيارات الكلاسيكية، ومسارات سباق للسيارات اللاسلكية، وتجارب قيادة الجيب، وأنشطة تفاعلية تحتفي بثقافة السيارات المتجذرة في دولة الإمارات.

وإلى جانب المناطق الأساسية، تتوسع قرية ليوا هذا العام لتشمل معالم مميزة مثل ساحة مونستر جام، وحديقة الحيوانات الأليفة ومزرعة المهرات المناسبة للعائلات، إضافة إلى رالي الصحراء وتجربة الكارتينج المائي المليئة بالإثارة، ما يتيح للزوار تصميم مغامرتهم الخاصة عبر مساحة القرية الممتدة.

وعلى مدار 23 يوماً، تستضيف القرية عروضاً حية، وورش عمل تفاعلية، وتجارب فنية وثقافية، وتفعيلـات حصرية للشركاء، لتوفر بيئة شاملة، تفاعلية، ومناسبة للعائلات. وبفضل تنوعها وحجمها وتصميمها المستوحى من التراث، تعد قرية ليوا تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والترفيه وروح المجتمع على المسرح الكبير للصحراء.

ومع توسّع عروض قرية ليوا في نسخة 2026، يقدم شركاء هذا العام مجموعة من الأنشطة والتجارب المخصصة.

وينضم بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك المقدم للمناطق، إلى جانب الشركاء الرسميين: نون، مجموعة سي إف آي المالية، المسعود لتأجير المعدات، ما هوا، مجموعة يانجو، وحديقة حيوانات العين، حيث يساهم كل منهم بتجارب تفاعلية تعزز أجواء القرية.

كما تعود كليفلاند كلينك أبوظبي بصفتها الشريك الطبي، لضمان سلامة ورفاهية الزوار في جميع أنحاء القرية.

وتضع قرية ليوا معياراً جديداً في مجال الاستدامة هذا العام، من خلال تشغيل الموقع باستخدام الطاقة النظيفة المتنقلة، حيث قامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع الجهة المنظمة للفعالية لينك فيفا وشريك الطاقة كيلو إنرجي، بإنشاء مزرعة شمسية مؤقتة واسعة في موقع المهرجان، في خطوة تثبت أن الطاقة المتجددة قادرة على تشغيل الفعاليات الكبرى بكفاءة، مع توفير تجربة أكثر راحة للزوار بفضل خلوها من الضجيج والانبعاثات.

ويجمع النظام، الذي طورته كيلـو إنرجي، بين مزرعة شمسية متنقلة واسعة النطاق وأنظمة تخزين طاقة متقدمة من هواوي، لضمان إمدادات مستقرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة. وقد تم تحسين هذا النظام لاستخدامه في الفعاليات بمختلف أحجامها، ليعكس ريادة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تبني بنية تحتية مبتكرة ومستقبلية تعيد تعريف طرق تشغيل الفعاليات.