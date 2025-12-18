بايرن ينهي 2025 بمواجهة المتناقضات

بيروت(أ ف ب)

يبدو بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر مرشحاً فوق العادة لإنهاء العام بأفضل طريقة، حين يحل ضيفاً على هايدنهايم السابع عشر قبل الأخير في مواجهة المتناقضات الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم أن المراكز لا تعطي أفضلية لفريق على آخر قبل دخول أرضية الملعب، وأبرز دليل ما حصل في المرحلة الماضية حين كان بايرن في طريقه للخسارة على أرضه أمام ماينز الأخير، قبل أن ينقذه الإنجليزي هاري كين بهدف التعادل 2-2 قبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة، لكن أرقام النادي البافاري لاسيما تلك التي يحققها خارج الديار، تمنحه أفضلية مطلقة في اختباره الأخير لعام 2025.

يدخل فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني مباراة الأحد، وهو في الصدارة بفارق 9 نقاط عن كل من لايبزيج وبروسيا دورتموند، لأن الأخيرين لم يستغلا تعثره لتقليص الفارق، إذ سقط الأول أمام يونيون برلين 1-3 وتعادل الثاني مع فرايبورج 1-1.

ويصلح إطلاق مواجهة الأضداد على مباراة الأحد من دون تردد، إذ تجمع بين أفضل فريق هجومي حتى الآن بـ51 هدفاً (بمعدل 3.64 في المباراة الواحدة)، محققاً رقماً قياسياً من حيث عدد الأهداف في 14 مرحلة، فيما يملك هايدنهايم أسوأ هجوم بـ13 هدفاً، مشاركة مع ماينز وسانت باولي.

إضافة إلى ذلك، يملك بايرن أفضل دفاع في الدوري، حيث لم يستقبل سوى 11 هدفاً، بينما يملك هايدنهايم أضعف دفاع بـ30 هدفاً.

مع استحواذ مذهل على الكرة بنسبة 85% في مباراتهم الأخيرة، حقق رجال كومباني رقماً قياسياً جديداً في الدوري الألماني منذ بدء جمع البيانات التفصيلية في موسم 2004-2005، وفق موقع النادي.

صحيح أن ماينز ليس أفضل حالاً من هايدنهايم، ورغم ذلك كان قريباً من الفوز، إلا أن أرقام بايرن خارج الديار أكثر من رائعة هذا العام، إذ لم يخسر أياً من مبارياته في الدوري بعيداً عن «أليانز أرينا» في 2025 (11 فوزاً و4 تعادلات امتداداً من الموسم الماضي).

وسيحقق العملاق البافاري إنجازاً في حال لم يتلق الأحد هزيمته الأولى للموسم، إذ ستكون المرة الثالثة فقط بعد 1986 و2013، التي ينهي فيها عاماً تقويمياً بأكمله من دون أن يخسر أي مباراة في الدوري.

ورغم التعثر أمام ماينز، ما زال بايرن يستمتع بثاني أفضل موسم له على الإطلاق. فقد حصد 38 نقطة بعد 14 مرحلة، ولم يسبق لأي فريق أن حصد نقاطاً أكثر من ذلك في أول 14 مباراة سوى العملاق البافاري نفسه حين حصد 40 نقطة في موسم 2015-2016.

وفي ظل هذه الأرقام والفارق في الترتيب والأداء والنتائج، لا يبدو أن أحداً قادر على إيقاف زحف بايرن نحو تعزيز رقمه القياسي بعدد ألقاب الدوري (34 حالياً)، ما يجعل التنافس خلفه محصوراً على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويبدو الصراع محتدماً، إذ لا يفصل لايبزيج الثاني وأينتراخت فرانكفورت السابع سوى خمس نقاط، وبينهما كل من بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي، وهوفنهايم وشتوتجارت بطل الكأس.