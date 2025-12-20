السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمد النعيمي يحصد لقب بطولة «كلباء الدولية» لقفز الحواجز

حمد النعيمي يحصد لقب بطولة «كلباء الدولية» لقفز الحواجز
20 ديسمبر 2025 10:24

 
كلباء (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي


أحرز الفارس حمد النعيمي لقب بطولة كلباء الدولية - فئة النجمة الواحدة، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 115 سم، ضمن فعاليات بطولة الشارقة - كلباء الدولية لقفز الحواجز، والمقامة حالياً حتى 22 ديسمبر.
وأقيمت المنافسة على شواطئ كلباء بمشاركة 57 فارساً وفارسة، وفاز بها النعيمي على صهوة الفرس «ديلفين»، محققاً 30:82 ثانية، وجاء ثانياً علي مفرج الكربي مع الجواد «أير أوكرين»، بزمن 30:86 ثانية، وثالثة الفارسة الكندية أندريا أجنيو مع الفرس «روبيا فان»، مسجّلة 32:67 ثانية.
وشهدت منافسة بطولة بلدية كلباء، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 125 سم، مشاركة 19 فارساً وفارسة، وأكمل 3 فرسان المرحلتين دون خطأ، وتقدَّمهم الفارس الإيطالي إليفيرا جيرارد مع الفرس«أليفيرا دو بورنيفال»، مسجّلاً 34:18 ثانية، وجاء ثانياً الفارس الليبي الميزو، مع «جيتست»، بزمن 35:68 ثانية، وثالثاً الفارس الأوزبكي باخرومجن غازييف بصحبة الجواد «سانتوس هيبي»، بزمن 38:17 ثانية.
وانطلقت منافسة «تلفزيون الشارقة» فئة النجمة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز125 سم، بمشاركة 22 فارساً، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وتوّجت بالصدارة الفارسة الكندية ستاريه صادقي مع الفرس «أليسي»، وأنهت الجولة محققة 68.28 ثانية، وجاءت ثانية فارسة جنوب أفريقيا ميجان زوفكا مع الجواد «كويريم متشو»، بزمن 69:77 ثانية، وثالثاً الفارس الإيراني ردمارد هوشما مع الفرس «نجروسا أن أم إي»، بزمن قدره 70:18 ثانية.

 

الإمارات
الشارقة
كلباء
قفز الحواجز
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
الرياضة
فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©