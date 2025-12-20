حمد النعيمي يحصد لقب بطولة «كلباء الدولية» لقفز الحواجز



كلباء (وام)



أحرز الفارس حمد النعيمي لقب بطولة كلباء الدولية - فئة النجمة الواحدة، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 115 سم، ضمن فعاليات بطولة الشارقة - كلباء الدولية لقفز الحواجز، والمقامة حالياً حتى 22 ديسمبر.

وأقيمت المنافسة على شواطئ كلباء بمشاركة 57 فارساً وفارسة، وفاز بها النعيمي على صهوة الفرس «ديلفين»، محققاً 30:82 ثانية، وجاء ثانياً علي مفرج الكربي مع الجواد «أير أوكرين»، بزمن 30:86 ثانية، وثالثة الفارسة الكندية أندريا أجنيو مع الفرس «روبيا فان»، مسجّلة 32:67 ثانية.

وشهدت منافسة بطولة بلدية كلباء، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 125 سم، مشاركة 19 فارساً وفارسة، وأكمل 3 فرسان المرحلتين دون خطأ، وتقدَّمهم الفارس الإيطالي إليفيرا جيرارد مع الفرس«أليفيرا دو بورنيفال»، مسجّلاً 34:18 ثانية، وجاء ثانياً الفارس الليبي الميزو، مع «جيتست»، بزمن 35:68 ثانية، وثالثاً الفارس الأوزبكي باخرومجن غازييف بصحبة الجواد «سانتوس هيبي»، بزمن 38:17 ثانية.

وانطلقت منافسة «تلفزيون الشارقة» فئة النجمة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز125 سم، بمشاركة 22 فارساً، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وتوّجت بالصدارة الفارسة الكندية ستاريه صادقي مع الفرس «أليسي»، وأنهت الجولة محققة 68.28 ثانية، وجاءت ثانية فارسة جنوب أفريقيا ميجان زوفكا مع الجواد «كويريم متشو»، بزمن 69:77 ثانية، وثالثاً الفارس الإيراني ردمارد هوشما مع الفرس «نجروسا أن أم إي»، بزمن قدره 70:18 ثانية.