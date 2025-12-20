«المباريات الافتتاحية» تلعب مع «صاحب الأرض» في كأس أفريقيا!



يستعد منتخبا المغرب وجُزر القمر لأخذ ضربة البداية للنسخة الـ 35 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حينما يلتقيان الأحد في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية.

وشهدت جميع مباريات افتتاح نهائيات كأس أمم أفريقيا الـ 34 السابقة، باستثناء نسختي 1970 و1992، مشاركة المنتخب المضيف، حيث يرجّح التاريخ كفة الفرق التي تلعب على ملاعبها.

وبينما يستعد المغرب لمواجهة جُزر القمر في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية، في مواجهة عربية، يستمد منتخب «أسود الأطلس» ثقته من تقليد راسخ لطالما هيمنت فيه المنتخبات المضيفة على المباراة الافتتاحية لأهم بطولة أفريقية.

ومنذ انطلاق أمم أفريقيا للمرة الأولى عام 1957، حققت المنتخبات المضيفة 20 فوزاً في مبارياتها الافتتاحية بالبطولة، في حين هزم 5 منتخبات فقط، وانتهت تسع مباريات بالتعادل.

وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة في عام 1970، عندما افتتح منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار البطولة في السودان، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك عام 1992، حينما افتتح منتخبا الكاميرون والمغرب نسخة المسابقة، التي نظمتها السنغال آنذاك.

وانتهت المباراة الافتتاحية الأولى لكأس الأمم الأفريقية بخيبة أمل لأصحاب الأرض، حيث خسر منتخب السودان 1 -2 أمام نظيره المصري في العاصمة الخرطوم قبل 68 عاماً، حين شاركت ثلاثة منتخبات فقط.

واستغرق الأمر قرابة ثلاثة عقود قبل أن يتلقى منتخب مضيف للبطولة هزيمة أخرى في المباراة الافتتاحية، وجاءت الصدمة في القاهرة عام 1986، عندما فاز المنتخب السنغالي صفر - 1 على منتخب مصر، ورغم تلك الانتكاسة، استعاد منتخب «الفراعنة» اتزانه بقوة، وواصل مسيرته ليحمل كأس البطولة آنذاك، عقب فوزه بركلات الترجيح على منتخب الكاميرون في المباراة النهائية.

وواجه منتخب السنغال، المضيف، مصيراً مماثلاً في عام 1992، بخسارته 1- 2 أمام نيجيريا في مباراته الأولى بالبطولة في داكار، بينما تحطّمت مسيرة تونس في عام 1994 بعد هزيمتها الافتتاحية صفر- 2 أمام مالي على الملعب الأولمبي بالمنزه، وهي النتيجة التي أدت إلى إقالة المدرب الوطني يوسف الزواوي.

وكانت بوركينا فاسو آخر دولة مضيفة تتكبد الهزيمة في مباراتها الافتتاحية في بطولة أمم أفريقيا على ملعبها، حيث خسرت صفر- 1 أمام الكاميرون في واجادوجو عام 1998، ومع ذلك، فاقت التوقعات بوصولها إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى، واختتمت البطولة بفخر واعتزاز.

أما الفوز الأبرز في المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا، فيبقى انتصار الجزائر الساحق على نيجيريا 5-1 في الجزائر العاصمة عام 1990، قبل أن يلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة النهائية، حيث تفوّق منتخب «محاربو الصحراء» على «النسور الخضراء المحلّقة» بهدف، ليُحرز لقبه الأول في تاريخه في ذلك الوقت.

ومن الانتصارات التاريخية الأخرى في المباريات الافتتاحية، يأتي فوز تونس الساحق 4 - صفر على إثيوبيا عام 1965، وانتصار كوت ديفوار 3 - صفر على توجو في مباراتها الافتتاحية على أرضها بنسخة عام 1984، وفوز جنوب أفريقيا الكبير 3- صفر على الكاميرون، الذي مهّد لها الطريق لمنتخب «الأولاد» للتتويج باللقب عام 1996.

أما المباراة الافتتاحية الأكثر إثارة في كأس الأمم الأفريقية، فكانت عام 2010، عندما فرّطت أنجولا في تقدمها بأربعة أهداف نظيفة في الدقائق الـ11 الأخيرة، ليحقق منتخب مالي عودة رائعة ويتعادل 4-4 في لواندا.

من جانبه، لم يتمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية بالنسخة الوحيدة لأمم أفريقيا التي استضافها عام 1988، حيث فرّط في تقدمه بهدف في الشوط الأول، ليتعادل 1 - 1 مع منتخب زائير «الكونغو الديمقراطية حالياً».

واستقبل المنتخب المغربي هدف التعادل قبل ثلاث دقائق فقط على النهاية، حيث كانت تلك النتيجة إشارة سيئة، بعدما أخفق أصحاب الأرض في التتويج باللقب، عقب الخسارة بالدور قبل النهائي، أمام الكاميرون، الذي حمل كأس البطولة آنذاك.

وفي النسخة المقبلة، يسعى المنتخب المغربي جاهداً لتقديم أداء أقوى وتحقيق فوز مقنع على جزر القمر، ساعياً لتدشين حلمه نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة المسابقة عام 1976 بإثيوبيا.