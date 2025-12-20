ليفاندوفسكي يعود إلى برشلونة وغياب بيدري أمام فياريال

برشلونة (رويترز)



قال هانزي فليك مدرب برشلونة إن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عاد من الإصابة، لكن لاعب خط الوسط بيدري لن يلحق برحلة ​الفريق إلى فياريال الأحد، مع تطلع ‌حامل اللقب للحفاظ على تقدمه بأربع نقاط ​في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني ⁠لكرة ‌القدم.

وغاب ليفاندوفسكي عن آخر مباراتين بسبب آلام في عضلات الفخذ الخلفية، وغاب بيدري الذي يعاني أيضاً من مشكلة في ⁠عضلات الفخذ الخلفية عن الفوز على جوادالاخارا ⁠منتصف الأسبوع الماضي في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك للصحفيين «​بيدري غير متاح لمباراة الغد، لست سعيداً بذلك، لكن هذا جزء من كرة القدم، نأمل أن يكون معنا مرة أخرى في المباراة المقبلة».

وأضاف «ليفاندوفسكي خيار ​مطروح في مباراة الغد، ‍يمكنه اللعب. لم نرغب في المخاطرة والآن هو جاهز».

وستكون مواجهة فياريال ثالث الترتيب آخر مباراة لبرشلونة قبل عطلة عيد ‍الميلاد، وقال فليك إنه ⁠يتطلع لإنهاء العام بتحقيق ​الفوز السابع على التوالي في كل المسابقات.

وأضاف فليك الذي قاد ​برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس ‍السوبر الإسبانية هذا العام «كان عاماً رائعاً ومليئاً بالنجاحات».

وتابع «أنا سعيد للغاية بتحقيق كل ذلك في برشلونة، لكن هذا جزء من الماضي، والآن علينا مواصلة العمل، ‌لأن لدينا أهداف كبيرة لهذا الموسم».