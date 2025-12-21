تعرَّف على أغلى لاعبي المنتخبات العربية في كأس أفريقيا

معتز الشامي (أبوظبي)



تُسلّط مقارنة أغلى لاعب في كل منتخب عربي مشارك في كأس الأمم الأفريقية، الضوء على الفوارق الشاسعة في القيمة السوقية داخل المنطقة العربية، بين الفرق المشاركة في البطولة التي يستضيفها المغرب.

يتصدر المغرب المشهد بأعلى قيمة للنجم أشرف حكيمي 80 مليون يورو، بينما تحل الجزائر ثانياً بفضل ريان آيت نوري بقيمة 40 مليون يورو، ثم مصر عبر عمر مرموش بـ 65 مليون يورو، لتشكّل المنتخبات الثلاثة رأس الهرم العربي في البطولة.

يأتي ذلك في ظل خروج محمد صلاح أسطورة ليفربول من ضمن قائمة أغلى اللاعبين في القيم السوقية، من المشاركين مع منتخباتهم بالبطولة، بعد تراجع قيمته السوقية إلى 30 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، جاءت تونس بقيمة سوقية أقل، إذ يُعد حنبعل المجبري أغلى لاعبيها بـ 14 مليون يورو فقط، وهي دلالة واضحة على الفجوة الفنية والاقتصادية بين شمال أفريقيا وبقية العرب المشاركين.

الصورة تصبح أكثر وضوحاً عند جُزر القمر والسودان، والأولى تملك زايدو يوسف بـ 6 ملايين يورو، بينما يملك السودان أدنى قيمة سوقية عربية مع أبو بكر عيسى بقيمة 250 ألف يورو فقط.

هذا التباين يعكس حجم الاختلاف بين استثمارات اللاعب العربي في أوروبا، وبين تطور الأكاديميات والبنى التحتية، ويؤكد أن المحترف الأوروبي لا يزال العنصر الحاسم في رفع القيمة السوقية للمنتخبات العربية.

أغلى لاعب في كل منتخب عربي



1 - منتخب المغرب (أشرف حكيمي): 80 مليون يورو.

2 - منتخب الجزائر (ريان آيت نوري): 40 مليون يورو.

3 - منتخب مصر (عمر مرموش): 65 مليون يورو.

4 - منتخب تونس (حنبعل مجبري): 14 مليون يورو.

5 - منتخب جزر القمر (زايدو يوسف): 6 ملايين يورو.

6- منتخب السودان (أبو بكر عيسى): 250 ألف يورو.