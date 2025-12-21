الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يواجه الغرافة بدافع «التألق الكبير»

الوحدة يقدم عروضاً رائعة في دوري أبطال آسيا للنخبة (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:14

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل الوحدة ضيفاً على الغرافة القطري، مساء اليوم، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ويسعى «العنابي» إلى مواصلة «التألق الكبير» الذي ظهر عليه خلال مشاركته الأولى في «النخبة»، بعدما حصد «13 نقطة» من 5 مباريات، من دون تلقِّي أي خسارة، حيث فاز في 4 لقاءات، وتعادل مرة واحدة.  

يحتل «أصحاب السعادة» المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب، بفارق نقطتين عن الهلال السعودي الذي يتصدر بـ «العلامة الكاملة».
وضمِن الوحدة الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة، ويأمل في الحفاظ على سجله المتميز هذا الموسم، إذ أنه بين 3 أندية فقط لم تخسر في «مجموعة الغرب»، وتُعد المباراة الأولى قارياً التي يخوضها الفريق، بعد رحيل المدرب البرتغالي مورايس الذي تقدم باستقالته، وانتقل إلى الشارقة.
ويقود المدرب ديماس الذي شغل منصب المدرب المساعد لمورايس لقاء اليوم، بعدما قاد «أصحاب السعادة» في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
ويغيب عن صفوف الوحدة في اللقاء المدافع علاء زهير الذي خضع لجراحة في «الكاحل» بعد إصابته مع المنتخب في «كأس العرب».

منافسة شرسة

أخبار ذات صلة
الشارقة يستدرج الهلال بطموح «الثمانية الأوائل»
البطائح يُزاحم شباب الأهلي على «الوصافة» في دوري السلة

يدخل الغرافة صاحب الأرض والجمهور، وهو في المركز التاسع، برصيد ثلاث نقاط، ويأمل في الحفاظ على أمل الصعود بحصد أكبر عدد من النقاط من المباريات المتبقية، في ظل المنافسة الشرسة على المركز الثامن مع الاتحاد السعودي الذي يحتله حالياً برصيد 6 نقاط، وكذلك السد القطري الذي يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين.
ولم يحقق الغرافة الفوز إلا في مباراة، فيما خسر 4 مباريات، ويعاني الفريق دفاعياً، حيث استقبل 12 هدفاً في 5 مباريات، بواقع أكثر من هدفين في المباراة الواحدة.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة القطري
الوحدة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©