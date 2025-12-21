الوحدة يواجه الغرافة بدافع «التألق الكبير»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يحل الوحدة ضيفاً على الغرافة القطري، مساء اليوم، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ويسعى «العنابي» إلى مواصلة «التألق الكبير» الذي ظهر عليه خلال مشاركته الأولى في «النخبة»، بعدما حصد «13 نقطة» من 5 مباريات، من دون تلقِّي أي خسارة، حيث فاز في 4 لقاءات، وتعادل مرة واحدة.

يحتل «أصحاب السعادة» المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب، بفارق نقطتين عن الهلال السعودي الذي يتصدر بـ «العلامة الكاملة».

وضمِن الوحدة الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة، ويأمل في الحفاظ على سجله المتميز هذا الموسم، إذ أنه بين 3 أندية فقط لم تخسر في «مجموعة الغرب»، وتُعد المباراة الأولى قارياً التي يخوضها الفريق، بعد رحيل المدرب البرتغالي مورايس الذي تقدم باستقالته، وانتقل إلى الشارقة.

ويقود المدرب ديماس الذي شغل منصب المدرب المساعد لمورايس لقاء اليوم، بعدما قاد «أصحاب السعادة» في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويغيب عن صفوف الوحدة في اللقاء المدافع علاء زهير الذي خضع لجراحة في «الكاحل» بعد إصابته مع المنتخب في «كأس العرب».



منافسة شرسة

يدخل الغرافة صاحب الأرض والجمهور، وهو في المركز التاسع، برصيد ثلاث نقاط، ويأمل في الحفاظ على أمل الصعود بحصد أكبر عدد من النقاط من المباريات المتبقية، في ظل المنافسة الشرسة على المركز الثامن مع الاتحاد السعودي الذي يحتله حالياً برصيد 6 نقاط، وكذلك السد القطري الذي يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين.

ولم يحقق الغرافة الفوز إلا في مباراة، فيما خسر 4 مباريات، ويعاني الفريق دفاعياً، حيث استقبل 12 هدفاً في 5 مباريات، بواقع أكثر من هدفين في المباراة الواحدة.