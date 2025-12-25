ناكامبا: زيمبابوي تجاوزت آثار الهزيمة من مصر في كأس أفريقيا

الرباط (د ب أ)



أكد مارفيلوس ناكامبا لاعب خط وسط زيمبابوي أن منتخب بلاده تجاوز آثار الهزيمة الأولى في كأس الأمم الأفريقية التي تلقاها أمام مصر بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وخسر منتخب زيمبابوي 1-2 أمام مصر لحساب المجموعة الثانية من البطولة المقامة في مصر، بينما سيواجه أنجولا الجمعة في الجولة الثانية.

وقال ناكامبا في تصريحات عبر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعليقاً على حالة المنتخب بعد الخسارة الأولى: «نحن بخير، قمنا بتحليل المباراة الأولى، وما حدث أصبح من الماضي، ذهنياً، تجاوزنا تلك المرحلة، وتركيزنا الكامل الآن ينصب على المباراة المقبلة».

وأضاف اللاعب: «التحضيرات تسير بشكل جيد، نعمل بجدية في التدريبات، والجهاز الفني يساعدنا على تصحيح التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع الفارق، هدفنا هو أن نكون جاهزين بدنياً وذهنياً لتقديم أقصى ما لدينا فوق أرضية الملعب»

وتابع: «ندرك جيدا أن المباراة مهمة للغاية لمواصلة مشوارنا في البطولة، وسنبذل كل ما في وسعنا، ونلعب بانضباط والتزام، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على الاستمرار في المنافسة».

وشدد ناكامبا على أن الوحدة، والوضوح الذهني، والقدرة على التطلع إلى الأمام، تظل السلاح الأهم لمواجهة تحديات أعلى المستويات.