أستون فيلا يطارد قمة «البريميرليج» ومعادلة رقم قياسي بعد 128 عاماً!

أستون فيلا يطارد قمة «البريميرليج» ومعادلة رقم قياسي بعد 128 عاماً!
26 ديسمبر 2025 12:51

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

تتاح لأستون فيلا فرصة معادلة رقم قياسي للنادي عمره 128 عاماً، عندما يلعب أمام تشيلسي، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخوض فريق المدرب أوناي إيمري المباراة ضد «البلوز»، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، خلف مانشستر سيتي «37 نقطة» وأرسنال «39 نقطة».
وبناء على نتائج أرسنال ومان سيتي ضد برايتون ونوتنجهام فورست، ربما تتاح الفرصة لأستون فيلا للتقدم إلى صدارة «البريميرليج»، لكن فيلا يواجه تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، وإن كان بفارق 7 نقاط، وبينما يركز إيمري وفريقه على المباراة الحالية، فإن يقترب أيضاً من فرصة لتحقيق رقم قياسي للنادي عمره 128 عاماً.
ويقترب أستون فيلا من تحطيم رقم قياسي تاريخي، ولم يكتف أستون فيلا بالفوز في 16 من آخر 18 مباراة له في جميع المسابقات، بل إنه انتصر في آخر 10 مباريات متتالية، وكان آخر فوز للفريق في 11 مباراة متتالية في عام 1914، حيث حقق هذا الإنجاز للمرة الأولي في عام 1897.
علاوة على ذلك، حقق أستون فيلا الفوز في آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي، وكانت آخر مرة حقق فيها الفريق سلسلة انتصارات مماثلة، وصلت إلى 9 انتصارات متتالية، في أواخر عام 1910.
ويسعى مورجان روجرز أيضاً، لأن يصبح ثالث لاعب في تاريخ أستون فيلا يسجل هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية بعد تسجيله هدفين ضد وستهام يونايتد ومانشستر يونايتد، ويتمتع إيمري بسجل قوي أمام تشيلسي مدرباً لفريق أستون فيلا، حيث فاز في 3 من مبارياته الخمس مع تشيلسي، وخسر مرة واحدة فقط.
ومع ذلك، فإن تشيلسي لم يهزم في المباريات الثلاث التي لعبها ضد فرق تبدأ أعلى منه في يوم المباراة، حيث حصد 5 نقاط ضد ليفربول، وتوتنهام وأرسنال على التوالي.

 

