منافسة قوية على جوائز «جلوب سوكر» في دبي



دبي (د ب أ)



تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى دبي، الأحد، حيث تقام النسخة السادسة عشرة من جوائز جلوب سوكر، التي باتت واحدة من أبرز الفعاليات السنوية في كرة القدم العالمية.

وتحظى جوائز جلوب سوكر بأهمية متزايدة عاماً بعد عام، نظراً لاعتمادها على مزيج من تصويت الجماهير وآراء الخبراء والمتخصصين، إلى جانب الشركاء الرسميين، وهو ما يمنحها طابعاً مختلفاً عن باقي الجوائز الفردية التقليدية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام منافسة قوية في عدد من الفئات الرئيسية، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب شاب، وأفضل نادٍ، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز خاصة تمنح لمسيرة الإنجاز والتميز الكروي.

وتشمل قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل نادي للرجال، باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول. بينما يتنافس المدير الفني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وهانزي فليك مدرب برشلونة، وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي.

ووصل ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وفيتينيا إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي نجم ريال مدريد ورافينيا ولامين يامال ثنائي برشلونة.

وتتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة خط وسط نادي برشلونة للسيدات والمنتخب الإسباني، للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، وتنضم إليها في قائمة المرشحات النهائيات ماريونا كالدينتي لاعبة إسبانيا وأرسنال وميلشي دومورناي لاعبة هايتي وليون وألكسيا بوتياس لاعبة إسبانيا وبرشلونة وأليسيا روسو لاعبة إنجلترا وأرسنال. وانحصرت المنافسة النهائية على جائزة أفضل نادٍ للسيدات بين أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس.

ومن المنتظر أن يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النصر السعودي في هذه النسخة من حفل توزيع الجوائز، حيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط مع سالم الدوسري نجم الهلال، وكريم بنزيمة نجم الاتحاد، ورياض محرز نجم الأهلي السعودي.

ولا تقتصر جوائز جلوب سوكر على اللاعبين والمدربين فقط، إذ تشمل أيضاً تكريمات خاصة لوكلاء اللاعبين، والمديرين الرياضيين، وصناع التأثير في صناعة كرة القدم، في إطار رؤية تهدف إلى إبراز الدور المتكامل لكافة عناصر المنظومة الكروية.