الاتحاد يهزم الشباب بـ «ثنائية»



الرياض (د ب أ)



فاز الاتحاد على ضيفه الشباب 2- صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السلبية في آخر أربع مباريات، رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، في سعيه للعودة إلى المنافسة على اللقب الذي فاز به الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الشباب عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 16 عن طريق أحمد الغامدي، ثم أضاف زميله ستيفن بيرجوين الهدف الثاني في الدقيقة 86 .

ومنذ البداية اعتمد الاتحاد على الهجوم المباغت بغرض مفاجأة خصمه الساعي بدوره لتفادي تلقي أهداف في شباكه في وقت مبكر من المباراة، وقاد الفرنسي كريم بنزيمة هجوم الاتحاد، إلى جانب الهولندي ستيفن برجوين وروجر فيرنانديز من غينيا بيساو.

وفي الدقيقة العاشرة سجل الاتحاد الهدف الأول عن طريق أحمد الغامدي، حيث تلقى تمريرة من زميله روجر فيرنانديز، ليضع الكرة في شباك مارسيلو جروهي، حارس الشباب الحالي والاتحاد السابق.

وكان الاتحاد الطرف الأكثر سيطرة في الشوط الأول، وهدد مرمى جروهي في العديد من المناسبات، فيما حاول الشباب تسجيل التعادل في أكثر من مناسبة عن طريق الثنائي جوش براونهيل وعبد الله معتوق.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الاتحاد بهدف.

وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيراً، حيث واصل الاتحاد محاولاته لتسجيل الهدف الثاني في شباك جروهي، ولم يقتصر الأمر على المهاجمين فقط، بل امتد أيضاً ليشمل نجما خط الوسط فابينيو ونجولو كانتي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في الكثير من فترات المباراة، وأراد الشباب العودة للقاء مجدداً وتسجيل هدف التعادل، وسط سيطرة من الاتحاد.

وفي الدقيقة 86 سجل الاتحاد هدفه الثاني عن طريق ستيفن برجوين، الذي تلقى عرضية من زميله مهند الشنقيطي من الجهة اليمنى، ليضعها في الشباك مسجلاً الهدف الثاني. ونجح الاتحاد في تسيير ما تبقى من أحداث المباراة لمصلحته، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوزه على الشباب 2- صفر.