السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مونديال» الناشئين والرجال بالفجيرة نقلة نوعية في المبارزة

من منافسات بطولة العالم للمبارزة في الفجيرة (الاتحاد)
3 يناير 2026 01:24

علي معالي (أبوظبي)

تشهد منافسات كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في يومها الثاني، إقامة 6 مباريات للاعبي المنتخب الوطني للمبارزة في سلاح الفلوريه، حيث يمثلنا في مباريات اليوم، كل من: مبارك عبدالرحمن، محمد المهيري، فارس البلوشي في منافسات الذكور، وفي منافسات الفتيات كل من: شما المهيري، دانة الشامسي، حصة التميمي، في نسخة يشارك فيها ما يفوق 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 دولة من مختلف دول العالم، حيث تستمر منافسات الناشئين والشباب حتى مساء غد الأحد، على أن تقام كأس العالم للرجال على نفس الصالة خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري.

 

أخبار ذات صلة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
ختام فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في مصفوت وقدفع

من جهته عبّر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة، عن سعادته باستضافة البطولة في الفجيرة على مجمع زايد الرياضي، قائلاً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «ما يحدث على أرض الدولة هو نشاط كبير لحركة المبارزة، ليس فقط في ملاعبنا، بل في المنطقة الخليجية والعربية، ودليل كبير على تأكيد الثقة الدولية في تنظيمنا لمثل هذه الأحداث العالمية الكبيرة، حيث تحظى كأس العالم باهتمام كبير من كافة الدول، والعدد الكبير المشارك في البطولتين سواء للناشئين أو الكبار خير دليل».
وقال: «إن استضافة الفجيرة لهذا الحدث العالمي الكبير يمثل ثقة دولية في الإمكانيات التنظيمية للإمارات، وفي السواعد الوطنية التي أثبتت قدرتها على تنظيم بطولات عالمية للمبارزة، مما يعزّز من مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية».
وأشاد برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للبطولتين، مؤكداً أن هذا الدعم يضمن نجاح البطولة ويمنحها زخماً إضافياً لتعزيز مكانة المبارزة في المنطقة.

المبارزة
المنتخب الوطني للمبارزة
مجمع زايد الرياضي
كأس العالم للناشئين
الفجيرة
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة فوراً
اليوم 01:26
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء الاشتباكات العنيفة في وقت سابق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لإفشال الانتقال السياسي في السودان
اليوم 01:26
امرأة فلسطينية تعد طعاماً خلفها أنقاض مبانٍ دُمرت خلال الحرب في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية في غزة
اليوم 01:26
ثلوج كثيفة تغطي الجبال عند الحدود بين سوريا ولبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة غرينبيس الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الشتاء القارس يضاعف معاناة النازحين في لبنان
اليوم 01:26
أطفال فلسطينيون يلعبون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
خطة من 4 مراحل لإعادة إعمار غزة
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©