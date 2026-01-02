«مونديال» الناشئين والرجال بالفجيرة نقلة نوعية في المبارزة

علي معالي (أبوظبي)



تشهد منافسات كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في يومها الثاني، إقامة 6 مباريات للاعبي المنتخب الوطني للمبارزة في سلاح الفلوريه، حيث يمثلنا في مباريات اليوم، كل من: مبارك عبدالرحمن، محمد المهيري، فارس البلوشي في منافسات الذكور، وفي منافسات الفتيات كل من: شما المهيري، دانة الشامسي، حصة التميمي، في نسخة يشارك فيها ما يفوق 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 دولة من مختلف دول العالم، حيث تستمر منافسات الناشئين والشباب حتى مساء غد الأحد، على أن تقام كأس العالم للرجال على نفس الصالة خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري.

من جهته عبّر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة، عن سعادته باستضافة البطولة في الفجيرة على مجمع زايد الرياضي، قائلاً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «ما يحدث على أرض الدولة هو نشاط كبير لحركة المبارزة، ليس فقط في ملاعبنا، بل في المنطقة الخليجية والعربية، ودليل كبير على تأكيد الثقة الدولية في تنظيمنا لمثل هذه الأحداث العالمية الكبيرة، حيث تحظى كأس العالم باهتمام كبير من كافة الدول، والعدد الكبير المشارك في البطولتين سواء للناشئين أو الكبار خير دليل».

وقال: «إن استضافة الفجيرة لهذا الحدث العالمي الكبير يمثل ثقة دولية في الإمكانيات التنظيمية للإمارات، وفي السواعد الوطنية التي أثبتت قدرتها على تنظيم بطولات عالمية للمبارزة، مما يعزّز من مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية».

وأشاد برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للبطولتين، مؤكداً أن هذا الدعم يضمن نجاح البطولة ويمنحها زخماً إضافياً لتعزيز مكانة المبارزة في المنطقة.