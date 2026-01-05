الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنتر ميلان.. ثأر وصدارة!

إنتر ميلان.. ثأر وصدارة!
5 يناير 2026 08:07

روما(د ب أ)
استعاد إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه بولونيا 1/3، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن ميلان الذي تصدر الترتيب مؤقتاً عقب فوزه على كالياري أول أمس الجمعة، وبفارق نقطتين عن نابولي الفائز على لاتسيو أمس.
ونجح إنتر ميلان في الثأر من بولونيا الذي أطاح به من قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض قبل نحو أسبوعين، حيث فاز عليه بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد بولونيا عند 26 نقطة في المركز السابع.
وتقدم إنتر ميلان عن طريق بيوتر زيلنسكي في الدقيقة 39، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 74 سجل ماركوس تورام الهدف الثالث لفريق إنتر ميلان، فيما تكفل سانتياجو كاسترو بتسجيل الهدف الوحيد لبولونيا في الدقيقة 83.

