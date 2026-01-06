الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية

خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
6 يناير 2026 14:11

 
علي معالي (أبوظبي)
تشهد كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب حالات خطيرة من الإصابات، التي تأثرت بها منتخبات كبيرة، وهناك 3 حالات يُمكن وصفها بالخطيرة، نظراً لأن أصحابها لن يستطيعوا خوض أي مباراة في «الكان» التي تستمر حتى 18 يناير الجاري.
وآخر هذه الإصابات التي وقعت في مباراة مصر وبنين، والتي خرج على إثرها مدافع منتخب مصر محمد حمدي، حيث تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي خلال المباراة التي انتهت لمصلحة مصر 3-1 وتأهل على إثرها للدور ربع النهائي، وهذه الإصابة أبعدت محمد حمدي عن البطولة الأفريقية وكأس العالم أيضاً، وفي نفس المباراة خرج محمود تريزيجيه مصاباً، وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تعرضه لإصابة تمزق في أربطة الكاحل، وسيتم محاولة علاجه للحاق ببقية مباريات البطولة.
واللاعب الثاني هو عز الدين أوناحي لاعب وسط المنتخب المغربي عندما تعرض لإصابة قوية في «ربلة الساق»، ستبعده عن باقي مشوار البطولة لأسابيع (من 5 إلى 6 أسابيع تقريباً)، مما يُعد ضربة كبيرة كذلك لأسود الأطلس في البطولة التي يخططون للفوز بلقبها.
والحالة الثالثة كانت لمحمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة تونس ضد نيجيريا، وتم نقله للعلاج، وجعلته يغيب عن منتخب بلاده الذي ودّع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من منتخب مالي.

أخبار ذات صلة
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
«الحلم المصري» يصل حاجز دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
كأس الأمم الأفريقية
منتخب مصر لكرة القدم
منتخب تونس
منتخب المغرب
الإصابات الرياضية
آخر الأخبار
«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر
الرياضة
«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر
اليوم 14:30
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
الرياضة
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
اليوم 14:29
روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»
الرياضة
روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»
اليوم 14:26
خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
الرياضة
خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
اليوم 14:11
محمد بن راشد
علوم الدار
أمام محمد بن راشد.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©