خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية



علي معالي (أبوظبي)

تشهد كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب حالات خطيرة من الإصابات، التي تأثرت بها منتخبات كبيرة، وهناك 3 حالات يُمكن وصفها بالخطيرة، نظراً لأن أصحابها لن يستطيعوا خوض أي مباراة في «الكان» التي تستمر حتى 18 يناير الجاري.

وآخر هذه الإصابات التي وقعت في مباراة مصر وبنين، والتي خرج على إثرها مدافع منتخب مصر محمد حمدي، حيث تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي خلال المباراة التي انتهت لمصلحة مصر 3-1 وتأهل على إثرها للدور ربع النهائي، وهذه الإصابة أبعدت محمد حمدي عن البطولة الأفريقية وكأس العالم أيضاً، وفي نفس المباراة خرج محمود تريزيجيه مصاباً، وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تعرضه لإصابة تمزق في أربطة الكاحل، وسيتم محاولة علاجه للحاق ببقية مباريات البطولة.

واللاعب الثاني هو عز الدين أوناحي لاعب وسط المنتخب المغربي عندما تعرض لإصابة قوية في «ربلة الساق»، ستبعده عن باقي مشوار البطولة لأسابيع (من 5 إلى 6 أسابيع تقريباً)، مما يُعد ضربة كبيرة كذلك لأسود الأطلس في البطولة التي يخططون للفوز بلقبها.

والحالة الثالثة كانت لمحمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة تونس ضد نيجيريا، وتم نقله للعلاج، وجعلته يغيب عن منتخب بلاده الذي ودّع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من منتخب مالي.