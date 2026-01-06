بطولة الإمارات الوطنية تدشّن موسم الفنون القتالية في العين



العين (الاتحاد)



يفتتح اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة موسمه الرياضي الجديد ببطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تُقام يومي 10 و11 يناير الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمنطقة العين، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.

وتندرج البطولة في إطار رؤية استراتيجية شاملة للاتحاد تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنافسية، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع جاهزية اللاعبين فنياً وذهنياً منذ بداية الموسم، بما ينسجم مع خطط إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وتشمل المنافسات جميع الفئات العمرية المعتمدة، من فئة الأشبال D (10–11 عامًا)، والناشئين C (12–13 عاماً) والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، وصولاً إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، في خطوة تعزّز التكامل التنافسي بين مختلف الفئات العمرية.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «نحرص على أن تمثّل أولى بطولات الموسم الجديد منصة نموذجية تجسّد توجهاتنا الاستراتيجية، على مستوى اكتشاف المواهب وصقل القدرات وصناعة الأبطال. عام 2026 يحمل أهدافاً واضحة لتطوير منظومة رياضة الفنون القتالية المختلطة، وهذه البطولة تُعد نقطة الانطلاق لتحقيق تلك الأهداف».

وأضاف: «استعدادات الأندية والأكاديميات لهذه البطولة تعكس نضج المنظومة الفنية لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث أصبحت المشاركة قائمة على خطط إعداد مدروسة وبرامج تطوير مستمرة. ويظهر هذا التطور جلياً في جودة المنافسات، وتنوع الأساليب، والالتزام والتفاني من اللاعبين، بما يمنح البطولة قيمة تنافسية متزايدة ويعزّز دورها كمنصة رئيسية لصقل المواهب».