الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة الإمارات الوطنية تدشّن موسم الفنون القتالية في العين

بطولة الإمارات الوطنية تدشّن موسم الفنون القتالية في العين
6 يناير 2026 15:15

 
العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجلسات الاستثنائية.. نموذج محمد بن راشد في قيادة الحكومة
مايكل فينوم: القمة العالمية للرياضة منصة ملهمة لصناعة التميز


يفتتح اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة موسمه الرياضي الجديد ببطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تُقام يومي 10 و11 يناير الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمنطقة العين، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.
وتندرج البطولة في إطار رؤية استراتيجية شاملة للاتحاد تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنافسية، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع جاهزية اللاعبين فنياً وذهنياً منذ بداية الموسم، بما ينسجم مع خطط إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات الخارجية المقبلة.
وتشمل المنافسات جميع الفئات العمرية المعتمدة، من فئة الأشبال D (10–11 عامًا)، والناشئين C (12–13 عاماً) والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، وصولاً إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، في خطوة تعزّز التكامل التنافسي بين مختلف الفئات العمرية.
وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «نحرص على أن تمثّل أولى بطولات الموسم الجديد منصة نموذجية تجسّد توجهاتنا الاستراتيجية، على مستوى اكتشاف المواهب وصقل القدرات وصناعة الأبطال. عام 2026 يحمل أهدافاً واضحة لتطوير منظومة رياضة الفنون القتالية المختلطة، وهذه البطولة تُعد نقطة الانطلاق لتحقيق تلك الأهداف».
وأضاف: «استعدادات الأندية والأكاديميات لهذه البطولة تعكس نضج المنظومة الفنية لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث أصبحت المشاركة قائمة على خطط إعداد مدروسة وبرامج تطوير مستمرة. ويظهر هذا التطور جلياً في جودة المنافسات، وتنوع الأساليب، والالتزام والتفاني من اللاعبين، بما يمنح البطولة قيمة تنافسية متزايدة ويعزّز دورها كمنصة رئيسية لصقل المواهب».

الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
اتحاد الجوجيتسو
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
الرياضة
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
اليوم 17:30
الذكاء الاصطناعي كما يراه رئيس "مايكروسوفت": مساعد للعقل لا بديل عن الإنسان
الذكاء الاصطناعي
رئيس "مايكروسوفت" يطرح رؤية مختلفة لما ينتظر الذكاء الاصطناعي في 2026
اليوم 17:13
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
الرياضة
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
اليوم 17:12
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اقتصاد
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اليوم 17:09
ريان ماسون
الرياضة
ويست بروميتش يقيل مديره الفني ريان ماسون
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©