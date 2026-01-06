منتخب نيجيريا «عدو نفسه» في كأس الأمم



عمرو عبيد (القاهرة)

رغم فوز نيجيريا السهل على حساب موزمبيق، بـ«رُباعية» في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، فإن الأجواء شهدت أزمة «غريبة» بين فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان، دفعت بعض وسائل الإعلام العالمية لوصف المنتخب النيجيري بـ«عدو نفسه»، خاصة أن الأمور الفنية سارت على أفضل ما يُرام في تلك المواجهة، لكن النهاية فجّرت مخاوف نيجيرية حول وضع «النسور» خلال المراحل الحاسمة المتبقية من «الكان»، ولهذا تصدّر المشهد تغطية «لا جازيتا» الإيطالية، التي كتبت أن لوكمان صنع وأوسيمين سجّل، ثم تشاجرا معاً.

كما قالت «أثليتيك» إن الخلاف بين أوسيمين ولوكمان قد يُهدد وحدة المنتخب النيجيري، بعدما عنّف الأول زميله بسبب عدم تمريره الكرة في إحدى الهجمات على مرمى موزمبيق، ولم يتقبل أوسيمين محاولات التهدئة من جانب زملائه أو حتى منافسيه، في رد فعل بدا «مبالغاً فيه»، خاصة أن لوكمان صنع له هدفين في تلك المباراة، واحتفلا بسعادة أظهرت الكثير من المحبة والتقدير بينهما، لكن كل شيء انقلب فجأة إلى وضع معكوس!

وأكملت تعليقها بأن إجبار أوسيمين مدربه على تغييره، بإشارة واضحة من مُهاجم جلطة سراي، بما يحمله من تدخل واضح في تكتيك وتغييرات الفريق، بل إن «اندفاع» فيكتور كلّفه عدم تسجيل مزيد من الأهداف، في تلك المباراة، كانت كفيلة بوضعه فوق قمة هدافي البطولة، ثم زادت «الدراما» بخروجه بسرعة من الملعب وعدم الاحتفال مع زملائه، كعادته، وأكدت تقارير لاحقة أن لاعبي المنتخب تركوه وحيداً في الحافلة لمدة طويلة، دون أن يُبدي أحدهم اهتماماً بالاطمئنان على نائب قائد الفريق، ووصفت الصحيفة الأمر كأنه «تجاهُل لطفل مُتذمّر».

وأبدت صحيفة «الجارديان» النيجيرية، عدم رضاها عن موقف مهاجم «النسور»، حيث نشرت تقريراً بعنوان «أوسيمين.. لا تُكرر ذلك مرة أخرى!»، مُشيرة إلى الكلمات نفسها التي وجهها إلى زميله لوكمان، وصحة رد فعل الجماهير النيجيرية التي أطلقت صافرات الاستهجان خلال خروجه من الملعب، ووصفته بالموهبة الكبيرة التي تفتقر إلى الأخلاق، وأن ما قام به يُعد قلة احترام تجاه زملائه، وعليه أن يتقبل فكرة أن لوكمان وآدمز مهاجمان مثله، لهذا يجب أن يُظهر الجميع بعض النضج من أجل المنتخب.

ونقلت الصحيفة المحلية الكثير من تعليقات النيجيريين، التي هاجمت أوسيمين وبلغت حداً كبيراً من «الإهانات اللفظية»، خاصة في ظل تخوفهم من تأثير هذا الحادث على أداء المنتخب، الذي أظهر قوة هجومية مخيفة جداً في البطولة، يُخشى ضياعها حال عدم التحكم في بعض مشاعر الكبرياء والغرور.

وبينما قام لوكمان نفسه بتهدئة الأمور، خلال تصريحاته التي تجاهل فيها موقف أوسيمين العابر، ووصفه بأنه أهم لاعب يملكه المنتخب، وسار المدرب إريك شيل على نفس النهج، برفضه الحديث عن الأمر تماماً، فإن البعض أراد أن «يصب الزيت على النار»، بتقارير ربطت بين تألق لوكمان المُبهر في البطولة الحالية، بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وحصوله بالطبع على جائزة «رجل المباراة» أمام موزمبيق، وكذلك تفوقه على أوسيمين نفسه في تاريخ هدافي «النسور» بكأس الأمم، وانتزاعه جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2024، وهي أمور ألمحت إليها بعض التقارير، إشارة إلى احتمال وجود بعض الغيرة من جانب أوسيمين تجاه زميله، لكنها مبالغة غير منطقية، خاصة في ظل التعاون الرائع بين «الثُنائي» منذ بداية بطولة الكأس القارية الحالية.