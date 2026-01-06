الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ويست بروميتش يقيل مديره الفني ريان ماسون

ريان ماسون
6 يناير 2026 17:06


ويست بروميتش (أ ب)
تواصلت موجة الإقالات في أندية كرة القدم البريطانية مع بداية العام الجديد، لتطال فريق ويست بروميتش ألبيون، الذي قرر إقالة مديره الفني ريان ماسون، اليوم الثلاثاء، بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب.
ورحل ماسون عن منصبه كمدير فني للفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، الذي يضم 24 فريقاً، وقد تم منحه عقداً لمدة ثلاث سنوات في أول منصب له كمدير فني دائم، بعد فترتين قضاهما كمدرب مؤقت في توتنهام هوتسبير. وتولى ماسون تدريب توتنهام بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي في عامي 2021 و2023 على الترتيب، علماً بأنه أصبح رابع مدرب يغادر ويست بروميتش في المواسم الخمسة التي تلت هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن ويست بروميتش أن المدرب المساعد جيمس موريسون سيتولى القيادة المؤقتة للفريق، قبل مباراة الدور الثالث من بطولة كأس إنجلترا، يوم الأحد القادم أمام سوانسي سيتي. وفي أسبوع عصيب على المدربين، أقال تشيلسي مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا في رأس السنة الميلادية، كما أنهى مانشستر يونايتد التعاقد مع مدربه البرتغالي روبن أموريم أمس الاثنين.
وفي اسكتلندا، أقال سلتيك، بطل الدوري، ويلفريد نانسي أمس بعد فترة مضطربة دامت 33 يوماً، فيما أقال فريق أبردين مديره الفني جيمي ثيلين، أول أمس الأحد، بعد سبعة أشهر من فوز النادي بأول لقب له بكأس اسكتلندا منذ 35 عاماً.

