ليام روسينيور وتشيلسي.. الخيار المثالي

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي تشيلسي رسمياً تعيين ليام روسينيور مدرباً جديداً للفريق، خلفاً لإنزو ماريسكا، وأظهر النادي ثقة كبيرة في المدرب البالغ من العمر 41 عاماً، بمنحه عقداً مبدئياً لمدة 5 سنوات ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي، ويمثل انضمام المدرب الإنجليزي إلى تشيلسي نقلة نوعية كبيرة من تجربته السابقة كمدرب لنادي ستراسبورج الفرنسي. حتى الآن، لم يدرب روسينيور سوى 152 مباراة في عالم كرة القدم الاحترافية (12 مباراة مع ديربي كاونتي، و78 مع هال سيتي، و62 مع ستراسبورج).

وخاض روزينيور مع ديربي كاونتي كمدرب مؤقت 12 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل مرتين بينما تعرض لثلاث خسائر محققاً نسبة فوز 58%.

ومع هال سيتي لعب 78 مباراة بينها 27 فوزاً و28 تعادلاً و23 هزيمة بنسبة فوز 35%، في ستراسبورج لعب روسينيور 62 مباراة حقق خلالها 31 فوزاً و14 تعادلاً و17 هزيمة بنسبة فوز 50%.

ويعد هذا التطور طبيعياً بالنسبة للمدرب الإنجليزي، إذ ينتمي ستراسبورج إلى مجموعة "بلوكو" العقارية، التي يرأسها تود بوهلي، والتي تسيطر أيضاً على تشيلسي، وحقق معها روزينيور نجاحاً باهراً خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في فرنسا، حيث ضمن عودة ستراسبورج إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ 8 سنوات بعد احتلاله المركز السابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي. وكان أبرز ما يميز نجاح روسينيور مع ستراسبورج هو التزامه بتطوير اللاعبين الشباب، وكان هذا الإيمان أساسياً لتعيينه في تشيلسي.

وتعرضت استراتيجية "بلوكو" في سوق الانتقالات منذ سيطرتها على تشيلسي لانتقادات واسعة، لكن نهجها واضح، ويتمثل في السعي لاقتناء أفضل المواهب الصاعدة في العالم.

وهذه الاستراتيجية تحديداً هي ما يجعل تعيين روسينيور منطقياً تماماً، رغم الانتقادات الكثيرة. وبطبيعة الحال، هناك توافق بين توجهات ناديي "بلوكو"، حيث يعتمد ستراسبورج بشكل كبير على اللاعبين الشباب، بمن فيهم عدد من اللاعبين المعارين من تشيلسي، ومنذ تعيينه في يوليو 2024، منح روزينيور لاعبين تحت 21 عاماً أكثر من ضعف عدد الدقائق (15.101) مقارنة بأي مدرب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

بالطبع، تلقى روزينيور تعليمات من إدارة ستراسبورج بتطبيق هذه الاستراتيجية، وقد نجح فيها نجاحاً باهراً وساهم بشكل كبير في تطوير المواهب الشابة.

وستكون المتطلبات مماثلة في تشيلسي، كما يتضح من امتلاك النادي لأصغر تشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إضافة إلى أن سلف روسينيور، إنزو ماريسكا، احتل المركز الثالث في عدد الدقائق الممنوحة للاعبين تحت 21 عاماً خلال فترة تدريبه.

اختار ماريسكا أصغر تشكيلة أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بمتوسط عمر 24 عاماً و198 يوماً. وشهدت مباراته الأخيرة كمدرب أصغر تشكيلة له هذا الموسم، بمتوسط عمر 23 عاماً و157 يوماً، ويعتقد أن رغبته في التعاقد مع لاعبين أكثر خبرة قد أشعلت فتيل بعض الاستياء الذي أدى إلى رحيله.

لكن تشيلسي واثق من أن التاريخ لن يعيد نفسه مع روسينيور، الذي قاد في ستراسبورج أصغر فريق في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بمتوسط عمر 21.47 عاما فقط، ويعتقدون أنه يدرك تماما أهمية تطوير اللاعبين الشباب، سواء لبيعهم أو للارتقاء بالنادي إلى مستوى أعلى.