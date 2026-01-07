الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة في السعودية

7 يناير 2026 11:08

لندن (د ب أ)
ترك مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، معسكر الفريق بالسعودية للخضوع لفحص طبي بسبب مشكلة لم يكشف عن طبيعتها. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، يلتقي مع أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وبعد إصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي، شارك الحارس الألماني الدولي في مباراة رسمية واحدة مع برشلونة هذا الموسم. وارتبط اسم تير شتيجن «33 عاماً»، والذي يأمل في تمثيل بلاده في بطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل، بالانتقال لناد آخر هذا الشهر.
ومن المقرر أن ينضم دييجو كوشين، حارس مرمى فريق الرديف، للفريق الأول، بقيادة المدرب هانسي فليك، اليوم ليكون بديلاً للحارس الأساسي خوان جارسيا وبديله فويتشيك تشيزني. وكتب برشلونة على حسابه بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترك تير شتيجن معسكر الفريق التدريبي في السعودية للعودة لبرشلونة للخضوع لفحوص طبية».

