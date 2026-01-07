كأس ملك إسبانيا.. برشلونة وريال «درجة ثانية»!

برشلونة(أ ف ب)

أوقعت قرعة دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، الأربعاء، حامل اللقب برشلونة في مواجهة راسينج سانتاندر من الدرجة الثانية، فيما يواجه غريمه ريال مدريد فريقاً آخر من الدرجة عينها هو ألباسيتي.

كما سيواجه أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو المشاركين بدورهما في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، فريقين من الدرجة الثانية أيضاً.

وتنصّ لوائح البطولة على أن تلتقي الفرق المشاركة في الكأس السوبر، مع أقل الفرق تصنيفاً في القرعة حتى الأدوار المتقدمة.

وسيحلّ أتلتيكو ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا، في حين يرحل بلباو لمواجهة كولتورال ليونيسا.

وتُقام مباريات دور الستة عشر بين 13 و15 يناير.

فيما أوقعت قرعة دور الستة عشر بورغوس مع فالنسيا وريال بيتيس مع إلتشي وريال سوسييداد مع أوساسونا وألافيس في مواجهة رايو فايكانو.