الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

البريطاني ييتس يعتزل «الدراجات»

7 يناير 2026 19:18

لندن(د ب أ)
أعلن البريطاني سايمون ييتس، بطل سباق جيرو دي إيطاليا الحالي، اعتزاله المفاجئ لسباقات الدراجات في سن الثالثة والثلاثين.
وحصد ييتس لقبه الثاني في السباقات الكبرى خلال عام 2025 عبر جيرو دي إيطاليا، ليضيفه إلى لقب سباق لا فويلتا الإسباني، الذي فاز به في عام 2018، كما فاز ييتس العام الماضي بمرحلته الثالثة في سباق تور دي فرانس.
وكتب الدراج البريطاني عبر منصة "إنستجرام" لتبادل الصور "قد يشكل هذا مفاجأة للكثيرين، لكنه ليس قراراً اتخذته من دون تفكير ".
وأضاف: "كنت أفكر في الأمر لفترة طويلة، وأشعر الآن أن هذه هي اللحظة المناسبة للابتعاد عن هذه الرياضة، وأنا فخور للغاية بما حققته وممتن بنفس القدر للدروس التي صاحبت ذلك".
وتعرض ييتس للإيقاف بسبب المنشطات في عام 2016، وهي العقوبة التي أرجعها فريقه حينذاك، إلى خطأ إداري وتحمل مسؤوليتها، لكنه سرعان ما أثبت نفسه كأحد أفضل المواهب البريطانية في سباقات الطريق، حيث فاز بتصنيف الدراجين الشباب في سباق تور دي فرانس في العام التالي، كما كان بطلا للعالم في سباقات المضمار.

