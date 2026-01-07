أرتيتا مدرب أرسنال: الإجابة «لا»



لندن (د ب أ)

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه الحالي لا يمكن مقارنته بالجيل الذهبي للنادي، إلا إذا بدأ في حصد الألقاب الكبرى، وذلك قبيل المواجهة الحاسمة التي يستضيف فيها ليفربول غدا الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل أرسنال اللقاء متصدرا لجدول الترتيب، بينما يملك مانشستر سيتي فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط عند مواجهته برايتون مساء اليوم الأربعاء. ورغم أن إحصائيات أرتيتا الحالية تتفوق على الفريق التاريخي للنادي عام 2004، حيث جمع الفريق نقطتين إضافيتين وسجل 4 أهداف أكثر بعد مرور 20 مباراة، لكن المدرب الإسباني أكد أنه لا يمكن المقارنة بين الجيلين، موضحا «لا، لأن الجيل الذهبي للنادي فاز بالكثير، لقد حققوا الانتصارات باستمرار وصنعوا تاريخا وإرثا، وهذا ما يتعين علينا القيام به».

وأوضح أرتيتا أن ما يحققه الفريق الآن من نقاط وأهداف ربما كان كافيا للتتويج في الماضي، لكن المعايير الحالية تتطلب هوامش فوز أكبر لترجمة هذه الإحصائيات إلى بطولات، حيث يظل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020 هو إنجازه الوحيد خلال 6 سنوات مع ارسنال.

ويسعى أرسنال، الذي فاز بآخر خمس مباريات في الدوري، للثأر من خسارته الوحيدة أمام ليفربول في أغسطس الماضي، وقال أرتيتا في هذا الصدد «لدينا نقطة لإثباتها أمام الأبطال، وعلينا إظهار قدرتنا على الاستمرار في العطاء».

ويفتقد أرسنال لخدمات ريكاردو كالافيوري وكريستيان موسكيرا وماكس دومان، مع إمكانية عودة كاي هافيرتز للقائمة بعد غياب طويل منذ بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة، مما سيعزز الخيارات الهجومية في ظل غياب فيكتور جيوكيريس عن التسجيل من اللعب المفتوح لتسع مباريات متتالية.