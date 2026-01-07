«العميمي» بطل «الإسطبلات الخاصة»

عصام السيد (دبي)



توّج الفارس محمد راشد مغير العميمي، على صهوة «زيوس أف أف» لإسطبلات المغير الخاصة، بإشراف المدرب سهيل مغير العميمي، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم بنظام التسعيرة، بمدينة دبي الدولية للقدرة في اليوم الثاني من فعاليات النسخة التاسعة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 120 كلم مشاركة كبيرة، بلغت 228 فارساً وفارسة، ونظّمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، ورُصدت له جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من السادس إلى المركز التسعين مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم.

وتمكّن محمد راشد مغير العميمي بطل السباق، من إنجاز فوزه بعد أن حل في المركز الرابع في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، قبل أن يسيطر على الصدارة في المرحلتين الثالثة والرابعة، محققاً زمناً قدره 4:30:38 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.60 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني، الفارس محمد سالم هيف الحمادي، على صهوة «فيرست دو باي أي أي» لإسطبلات الفوارس، بزمن قدره 4:30:44 ساعة، فيما حلتّ في المركز الثالث، الفارسة آية علي الكيومي، على صهوة «أي تي ديال رينج شارقة»، لإسطبلات الخيول الخاصة، ومسجلة 4:31:11 ساعة.

عقب ختام السباق، قام أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم، سباق جميلتي المخصّص للأفراس فقط في ثالث أيام فعاليات المهرجان، برعاية الطاير للسيارات، وتبلغ مسافته 120كلم، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة «الأولى»، التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة، التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.