«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة



عمرو عبيد (القاهرة)

ظهرت رغبة برشلونة في التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، نيكو ويليامز، منذ صيف عام 2024، عقب توهجه مع «لا روخا» في كأس الأمم الأوروبية، واقترب «البارسا» من نجم أتلتيك بلباو وقتها، بعدما أبدى هو الآخر موافقته على تلك الخطوة، ورغم عدم اكتمالها آنذاك، كاد الانتقال يتحقق بالفعل في الصيف الماضي، لدرجة إعلان بعض المصادر الموثوقة توصل الطرفين إلى اتفاق فعلي، لكن ويليامز «الصغير» تراجع في اللحظات الأخيرة، بطريقة أثارت الغضب الهائل داخل «القلعة الكتالونية».

ومنذ ذلك الحين، وخلال هاتين المرحلتين، يبدو أن «لعنة ما» أصابت بلباو خلال مواجهاته مع برشلونة، إذ كان يُحقق قبلها، بين الحين والآخر، نتائج جيدة أمام «البلوجرانا»، مثلما أطاحه مرتين من كأس الملك، واقتنص منه لقب السوبر، وتعادل معه مرتين في الدوري، خلال نحو 4 سنوات، إلا أن كل شيء تغيّر بعد «أزمة ويليامز» تماماً.

وبعد أسابيع قليلة من محاولات التفاوض الأولى بين «البارسا» و«نيكو»، قبيل انطلاق موسم 2024-2025، بدأت «السلسلة الملعونة» لبلباو أمام برشلونة، حيث لعبا 5 مباريات مُتتالية في بطولتي، الدوري والسوبر، خسرها «الأسود» بسهولة غالباً، وبنتائج كبيرة في بعضها، كان آخرها «السقوط المُذل» بخمسة أهداف دون رد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الحالية، وبسهولة كبيرة أيضاً.

وفي الموسم الماضي، 2024-2025، تواجه الفريقان 3 مرات، فاز فيها برشلونة، بداية من الانتصار 2-1 في الجولة الثانية من «الليجا»، أتبعه بفوز مُتكرر في نصف نهائي «السوبر»، بنتيجة 2-0، ثم سجل «ثُلاثية نظيفة» في الجولة الأخيرة من موسم التتويج «المُبهر».

وقبل أسابيع قليلة، سحق «البلوجرانا» منافسه بـ«رُباعية» سهلة في الجولة الـ13 من الدوري، قبل أن يُمزّق شباكه بـ«الخماسية» الأخيرة في كأس السوبر، ليعجز أتلتيك بلباو تماماً خلال تلك الفترة عن مجاراة «بارسا فليك»، لدرجة أنه لم يُسجّل سوى هدف وحيد في 5 مباريات، مقابل اهتزاز شباكه 16 مرة خلالها.

وبالنسبة لنيكو ويليامز نفسه، فلم يظهر بصورة جيدة على الإطلاق خلال تلك المواجهات، إذ لم يُسجّل أو يصنع أي أهداف بالطبع، وغاب عن المباراة الأخيرة في كأس السوبر، حيث ظل جالساً فوق مقاعد البدلاء، بينما شارك بديلاً في مواجهة الموسم الماضي، لمدة 27 دقيقة فقط، ولعب إجمالاً 252 دقيقة أمام «البارسا»، من مجموع 450 دقيقة.