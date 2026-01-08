«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم مؤتمر«تألّق»



الشارقة (وام)

تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في 7 من فبراير المقبل، النسخة الثانية من المؤتمر العلمي الرياضي الدولي «تألّق» في جامعة الشارقة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ويُعدّ المؤتمر منصة علمية دولية متخصصة تُعنى بربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مجال رياضة المرأة ويستقطب نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء في الطب وعلوم الرياضة إلى جانب المدربين والحكّام والمهتمين بتطوير الأداء الرياضي النسائي على المستويين العربي والدولي.

ويركّز المؤتمر في دورة عام 2026 على موضوع «دمج الحركة في التعليم» بوصفه مدخلاً علمياً معاصراً يعزّز الصحة الشمولية وجودة الحياة ويدعم بناء أنماط تعليمية أكثر فاعلية واستدامة ضمن بيئة قائمة على المعرفة والممارسات المبنية على الأدلة.

وقالت مريم الشحي أخصائية الفسيولوجيا في المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ينطلق المؤتمر من قناعة علمية راسخة بأن الحركة تشكّل أساساً للصحة المتكاملة والنمو المتوازن وليس عنصراً ثانوياً في حياة المرأة ويأتي التركيز على دمج الحركة في التعليم ليعكس توجهاً بحثياً وتطبيقياً يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والذهنية والاجتماعية ويفتح المجال أمام ممارسات تعليمية ورياضية أكثر أثراً واستدامة.

وأعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن فتح باب استقبال الأوراق البحثية للمشاركة في المؤتمر.