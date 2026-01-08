الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم مؤتمر«تألّق»

«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم مؤتمر«تألّق»
8 يناير 2026 18:48


الشارقة (وام)
تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في 7 من فبراير المقبل، النسخة الثانية من المؤتمر العلمي الرياضي الدولي «تألّق» في جامعة الشارقة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.
ويُعدّ المؤتمر منصة علمية دولية متخصصة تُعنى بربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مجال رياضة المرأة ويستقطب نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء في الطب وعلوم الرياضة إلى جانب المدربين والحكّام والمهتمين بتطوير الأداء الرياضي النسائي على المستويين العربي والدولي.
ويركّز المؤتمر في دورة عام 2026 على موضوع «دمج الحركة في التعليم» بوصفه مدخلاً علمياً معاصراً يعزّز الصحة الشمولية وجودة الحياة ويدعم بناء أنماط تعليمية أكثر فاعلية واستدامة ضمن بيئة قائمة على المعرفة والممارسات المبنية على الأدلة.
وقالت مريم الشحي أخصائية الفسيولوجيا في المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ينطلق المؤتمر من قناعة علمية راسخة بأن الحركة تشكّل أساساً للصحة المتكاملة والنمو المتوازن وليس عنصراً ثانوياً في حياة المرأة ويأتي التركيز على دمج الحركة في التعليم ليعكس توجهاً بحثياً وتطبيقياً يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والذهنية والاجتماعية ويفتح المجال أمام ممارسات تعليمية ورياضية أكثر أثراً واستدامة.
وأعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن فتح باب استقبال الأوراق البحثية للمشاركة في المؤتمر.

أخبار ذات صلة
«عربية السيدات» تنطلق في الشارقة 2 فبراير
نادي الشارقة
نادي الشارقة لرياضة المرأة
رياضة المرأة
دورة الألعاب العربية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجدول الزمني للفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجدول الزمني للفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة
اليوم 21:04
رحلة بدأت من مدن ياس الترفيهية إلى "فيراري لاند"
الترفيه
رحلة بدأت من مدن ياس الترفيهية إلى "فيراري لاند"
اليوم 20:35
بالصور.. «إكسبوجر 2026» يمنح الصورة دورها الإنساني
الترفيه
بالصور.. «إكسبوجر 2026» يمنح الصورة دورها الإنساني
اليوم 20:26
«أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» يحتفي بالإرث الرياضي للإمارة
الرياضة
«أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» يحتفي بالإرث الرياضي للإمارة
اليوم 20:00
دبا يكسب خورفكان ويصل للنقطة التاسعة
الرياضة
دبا يكسب خورفكان ويصل للنقطة التاسعة
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©