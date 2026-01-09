السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«كابيلي العالمية» راعي رسمي لمنتخبات اليد

«كابيلي العالمية» راعي رسمي لمنتخبات اليد
9 يناير 2026 17:41

دبي (الاتحاد)
وقع اتحاد الإمارات لكرة اليد عقد رعاية مع شركة كابيلي الرياضية العالمية لتوفير احتياجات المنتخبات الوطنية لكرة اليد، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم مسيرة تطوير المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد اللعبة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، وروبرت بو داغر مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بشركة كابيلي، ومحمد حسن السويدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي رئيسة لجنتي الإعلام والاتصال المؤسسي، والتسويق والاستثمار، إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين.
وتم خلال المؤتمر استعراض تفاصيل عقد الرعاية وأهدافه، والدور الذي ستتولاه شركة كابيلي في توفير الملابس والتجهيزات الرياضية للمنتخبات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم الإعداد الفني ورفع مستوى الجاهزية للمشاركات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات لكرة اليد الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة اللعبة، وتوفير بيئة احترافية متكاملة تسهم في تطوير الأداء الفني وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، أن عقد الرعاية مع شركة كابيلي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة اليد الإماراتية، ويعكس ثقة الشركات العالمية في خطط وبرامج الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في توفير أفضل التجهيزات للمنتخبات الوطنية بما يواكب طموحاتها واستحقاقاتها المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب روبرت بو داغر عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة اليد، مؤكداً التزام شركة كابيلي بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المنتخبات الوطنية، وتدعم مسيرتها في مختلف البطولات والاستحقاقات القادمة.

