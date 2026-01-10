الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج

نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
10 يناير 2026 11:59

معتز الشامي (أبوظبي)
أعاد نادي نابولي فتح ملف التعاقد مع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب تشيلسي، في خطوة تعكس سعيه لتدعيم خطوطه الأمامية خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن اهتمام نابولي بستيرلينج ليس جديداً، إذ سبق أن ارتبط اسمه بالنادي الجنوبي في فترات انتقالات سابقة، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة مجدداً في ظل خروجه شبه الكامل من حسابات تشيلسي هذا الموسم.
ستيرلينج، الذي عاد إلى «ستامفورد بريدج» الصيف الماضي عقب نهاية إعارته إلى أرسنال، لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ شهر مايو الماضي، ما فتح الباب أمام احتمالات رحيله بحثاً عن فرصة جديدة لإحياء مسيرته.
ويعمل نابولي على تعزيز خياراته الهجومية في يناير، مستنداً إلى تجارب ناجحة سابقة في سوق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له التعاقد مع أسماء بارزة مثل سكوت ماكتوميناي وراسموس هويلوند من مانشستر يونايتد، إلى جانب صفقة فرانك أنجيسا من فولهام عام 2022.
وفي سياق متصل، يدرس نابولي أيضاً ضم مهاجم صريح جديد، لكن هذا الخيار يبقى مرتبطاً برحيل لورينزو لوكا، الذي يحظى باهتمام أندية مثل بنفيكا ونوتنجهام فورست، مع وجود تفكير في صفقة تبادلية محتملة مع روما تشمل أرتيم دوفبيك أو إيفان فيرجسون.
ويحتل نابولي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويستعد لاختبار قوي عندما يحل ضيفاً على المتصدر إنتر ميلان على ملعب سان سيرو، في مواجهة قد تلعب دوراً محورياً في سباق القمة.

