أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برولي: التفاصيل تحسم طريق «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا

برولي: التفاصيل تحسم طريق «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
14 يناير 2026 13:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
عبّر الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، عن مشاعر متباينة عقب ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية، إثر التعادل 1-1 أمام منتخب سوريا، ليحل «الأبيض الأولمبي» في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف منتخب اليابان.
وأقرّ برولي، في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحيرته لعدم خروج فريقه فائزاً بالمباراة، رغم تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل، وقال: «كنا نعلم أن المباراة ستكون قوية ومشحونة، لأن كلا المنتخبين كان يقاتل من أجل التأهل، وندرك جيداً قوة منتخب سوريا، لكننا أعددنا خطة متماسكة لتفادي المعاناة قدر الإمكان».
وأضاف: «سارت المباراة كما توقّعنا، سجّلنا الهدف في الشوط الأول، ثم أدركوا التعادل مع بداية الشوط الثاني، وبطبيعة الحال ارتفع مستوى التوتر، لكن في الدقائق الأخيرة أعتقد أننا حصلنا على أوضح الفرص لحسم اللقاء لصالحنا».
وتابع مدرب «الأبيض الأولمبي»: «حققنا هدفنا الأساسي وهو التأهل، لكن في التفاصيل، وبطبيعة الحال، نحتاج إلى استغلال الفرص إذا أردنا التقدم إلى المرحلة المقبلة، هذه حقيقة، ونحن نعمل دائماً على التطور من مباراة إلى أخرى».
وكان المنتخب السوري قد أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر محمود العُمر، معوّضاً هدف التقدم الذي سجله علي المعمري، إلا أنه لم يتمكن من استثمار الأفضلية لتحقيق الفوز الذي كان سيمنحه بطاقة التأهل، رغم ذلك عبّر مدربه جهاد الحسين عن فخره بأداء لاعبيه.
وقال الحسين: «واجهنا العديد من الظروف الصعبة، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا التأقلم مع جميع الظروف، اللاعبون لا يتحملون أي مسؤولية على الإطلاق، وأنا أتحمّل المسؤولية كاملة».
وأضاف: «كانت بعض المنتخبات أكثر جاهزية منا، خاصة من الناحية البدنية، كما عانينا من إصابات عديدة حاولنا كثيراً في مباراة اليوم، وكنا الأفضل في الشوط الأول، بل الأفضل في معظم جوانب اللعب».
وختم الحسين تصريحاته بقوله: «ربما تراجع أداؤنا فقط في الدقائق العشر الأخيرة، لكن بشكل عام كنا الفريق الأفضل، إلا أن هذه هي كرة القدم، وفي النهاية كنا مطالبين بالفوز ولم يتحقق ذلك».

