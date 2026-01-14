«الألعاب المدرسية».. 7 آلاف طالب يتنافسون على ألقاب 13 رياضة



دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات النسخة الرسمية الثالثة من بطولة الألعاب المدرسية، برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبمشاركة واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين 7096 طالباً وطالبةً من 518 مدرسة، ضمن بطولة وطنية سنوية تهدف إلى ترسيخ الرياضة المدرسية كقاعدة أساسية لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في دولة الإمارات، وتعزيز مفهوم ممارسة الرياضة بين الأجيال الناشئة.

وتُقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبالتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، في إطار منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز فرص الرياضيين في دولة الإمارات لتحقيق الإنجازات القارية والدولية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن بطولة الألعاب المدرسية 2026 تُشكّل محطة محورية في مسيرة تطوير الرياضة المدرسية في دولة الإمارات، لما تمثّله من إطار وطني متكامل يعزّز حضور الرياضة في البيئة التعليمية، ويدعم إعداد جيل يتمتع باللياقة البدنية والمهارات الرياضية، ويؤمن بقيم التنافس الشريف والانضباط والعمل الجماعي.

وأضاف: «تمثّل البطولة إحدى الركائز الأساسية ضمن خطط الوزارة والاتحاد لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وصناعة الأبطال في دولة الإمارات، وتسهم في توفير بيئة تربوية ورياضية متكاملة تتيح للطلبة تطوير قدراتهم، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، نظراً لإسهامها في تحقيق المستهدف الوطني بزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية ليكونوا أكثر من 30 لاعباً بحلول أولمبياد 2032».

وتتضمن منافسات النسخة الحالية 13 لعبة فردية وجماعية تُقام منافساتها على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل: كرة القدم، ألعاب القوى، القوس والسهم، الريشة الطائرة، الرماية بالليزر، كرة الطاولة، إلى جانب إضافة رياضة سباق الموانع لأول مرة، بما يعزّز التنوع الرياضي، ويواكب اهتمامات الطلبة، ويسهم في تعزيز المشاركة الجماعية في الرياضة، ويعمل على تحقيق الطموحات الرياضية الوطنية، فيما تنطلق في المرحلة الثانية منافسات باقي الرياضات وهي: الشطرنج، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، التايكوندو، والسباحة.

وتستمر منافسات البطولة على مدار العام الدراسي، حيث تقام المرحلة الأولى خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير، تليها المرحلة الثانية من 1 إلى 30 أبريل، حيث يتنافس خلال المرحلتين الطلاب المتميزون على مستوى المناطق في كل إمارة، وصولاً إلى مرحلة النهائيات والتتويج يوم 23 مايو 2026، التي يتبارى فيها الطلاب المتأهلون من المرحلتين إلى النهائيات في منافسات رياضية على المستوى الوطني، ويُتوج الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.